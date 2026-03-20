Histórica inversión en Salud: Pfizer lanza en Argentina su único Centro Global de Datos de América Latina

En un movimiento estratégico que posiciona a la Argentina en la vanguardia de la investigación científica mundial, el Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un Centro Global de Datos Clínicos y Ciencias de la Información (CDIS) de la compañía Pfizer. Se trata de una unidad de élite: será la única en su tipo en toda América Latina y apenas la octava que la farmacéutica estadounidense instala en el mundo.

El anuncio se realizó tras una reunión entre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y directivos de la empresa. La iniciativa surge como resultado de los ejes de inversión presentados durante la reciente Argentina Week.

Qué es el CDIS y por qué es clave para el país

El nuevo centro funcionará como una unidad especializada de alta tecnología dedicada a:

Gestión de Big Data: Recopilación y análisis de grandes volúmenes de información de ensayos clínicos globales.

Seguridad: Anonimización y protección de datos para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.

Evidencia científica: Generación de herramientas que mejoran diagnósticos y tratamientos basados en datos precisos.

Para el ministro Lugones, este hito es una muestra de cómo "la inversión privada en salud se traduce en oportunidades concretas", destacando que no solo fortalece las capacidades locales, sino que genera empleo calificado y mejora las decisiones clínicas para los pacientes argentinos.

INVERSIÓN PRIVADA PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA



La inversión privada en salud se traduce en oportunidades concretas para los argentinos: genera empleo calificado, fortalece capacidades locales y amplía el desarrollo de herramientas que mejoran diagnósticos, tratamientos... pic.twitter.com/0ijMWEo36k — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 19, 2026

Impacto en el empleo y confianza internacional

Uno de los datos más contundentes del proyecto es su impacto en el mercado laboral técnico. Se estima que la apertura de este centro permitirá incrementar en un 20% la dotación de personal dedicado a la investigación clínica en los próximos meses, impulsando el desarrollo de talento local en áreas de biotecnología y análisis de datos.

Por su parte, el embajador Peter Lamelas subrayó el cambio de clima de negocios: "A medida que el gobierno avanza con reformas económicas y de propiedad intelectual, vemos una creciente confianza de las empresas que invierten en investigación y desarrollo".

Argentina como polo competitivo

La elección de Argentina no es casual. Según Agustina Ruiz Villamil, vicepresidenta de Pfizer Latinoamérica Sur, la empresa ha invertido más de 300 millones de dólares en investigación clínica en el país en los últimos años. La creación del CDIS responde a una combinación de tres factores:

Excelencia científica: El reconocimiento histórico de los investigadores locales. Entorno regulatorio: Los avances del Gobierno para establecer reglas claras y previsibilidad. Estándares internacionales: La capacidad del país para operar en cadenas globales de valor.

Con esta inauguración, el Ministerio de Salud ratifica su agenda de potenciar la iniciativa privada como motor de innovación, buscando que Argentina sea un destino confiable para los sectores estratégicos de la salud y la tecnología farmacéutica.