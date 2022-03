La televisión en la Argentina de principios de los 2000 fue atravesada por el fenómeno de los "realities" , programas donde gente común y corriente se presentaba a los canales. ¿Para qué se anotan los participantes? Los motivos eran varios y diversos, pero menguaban entre las ideas de trascender mediáticamente, convirtiéndose así en famosos, y conseguir algún tipo de rédito económico o salida laboral.

"Gran Hermano" , "El Bar" "Cupido" , eran algunos de los contenidos más populares de aquel entonces. Sin embargo, es este último —transmitido por Much Music— quizás el más disruptivo de todos y una de sus emisiones más grabadas, hoy cumple 20 años.

Se trata de "Cupido gay" , la primera vez que dos participantes del mismo sexo se unieron en pareja

Armando y Matías Según relató a Crónica el productor ejecutivo del programa y voz en off del mismo, Franco Torchia , no hubo una "venta diferente en las promos de Much Music. Cuando la gente prendió la tele y puso el programa, se encontró con dos personas del mismo sexo" , grabó el periodista.

Sobre la génesis de este "show" , el propio "Cupido" recordó: "Yo me pasé todo ese verano, ese verano anterior al primer Cupido gay, con un amigo y productor del canal, intentando convencer gente —rememoró—, íbamos y entregábamos volantes en los boliches y bares gais y de lesbianas, para que esto fuera posible" .

"Dábamos vueltas, dejábamos volantes de papel con el teléfono de la producción. Fuimos a boliches gay como 'América' y 'Glam', pero no había manera. Muchas veces tuve reuniones previas con chicos, yo traje de convencerlos; con chicas era inimaginable , no porque no hubiera mujeres lesbianas, sino porque de verdad salían corriendo. De hecho, nunca hice un programa de Cupido con lesbianas. Hoy podría hacerlo " .

El Cupido gay cumple 20 años.

"Automáticamente, todo el despelote, las amenazas, el hostigamiento y las multas del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que fueron muchas. Argumentaban que dos personas del mismo sexo no se pudieron besar a las 18 horas, porque había chicos mirando y era horario de protección al menor .

En ese sentido, apuntó contra los comunicadores que se ensañaron con la unión de dos personas homosexuales: "Grupos católicos haciendo escraches en el lugar donde vivía yo. Había mucha homofobia por parte de los programas que reproducían el programa" , dijo Torchia sobre las figuras de Mauro Viales y Fabián Gianola , entre otras.

Sobre la historia de Armando y Matías, salieron un par de veces y se dieron cuenta de que no eran compatibles. “Armado era mexicano y estaba acá estudiando arquitectura en La Plata. Matías estudiaba para público y hace muchos años contador trabaja en la Cámara de Diputados. Está a cargo del área de diversidad sexual en Diputados ” , explicó Franco a Crónica .

Este domingo, en el Centro Cultural San Martín , Franco y Matías estarán presentes en un evento en el que se hablará del fenómeno del Cupido gay y su incidencia en la televisión argentina de aquel entonces.

¿De dónde sale Cupido?

" La idea del programa surge primero como un desprendimiento para televisión del éxito que era 'cupido.net', en el sitio punto com . Venía con un montón de parejas, incluso un montón de matrimonios formados en toda América Latina" , detalló Franco Torchia .

Por otra parte, el periodista y defensor de la comunidad LGBTIQ+, dio cuenta del contexto en que fue lanzado al aire este reality show. "Much era un canal con bajísimo presupuesto, visto incluso como un canal grasa para muchas personas. Sobre todo porque no tenía la imagen, el 'branding' o la identidad que tenía MTV —asociado al videoarte y la elegancia— . El eslogan de Much era 'De tu lado del mundo', era una apuesta muy criolla de todo eso " , aseguró.

Cupido marcó un antes y un después en la televisión de cable.

Retomando el concepto del Cupido gay, Franco aseveró que "el programa ya era, a siete meses de haber comenzado, un programa muy conocido, pero no dejó de ser un contenido de cable. En ese momento, la diferencia que había entre televisión de cable y televisión de aire era oceánica. No solo porque nadie tenía cable y casi nadie tenía internet en su casa, sino porque además era más precisa la televisión de aire, tenía más presupuesto " .

Esta suerte de reversión de "Yo me quiero casar, ¿y usted?" , de Roberto Galán , era una creación original de Mariano Cohn y Gastón Duprat , quienes además de productores de televisión son cineastas y creadores de piezas de cine tales como "El hombre de al lado" y "El ciudadano ilustre" .

La génesis del formato, su clave para el éxito

"Las reglas y el formado era de Cohn y Duprat. Cuando ellos lo pensaron y contaron, pensaron en un 'dating'— programa de citas— contratelevisivo, es decir, que discutiera bastante con las lógicas obvias de la televisión . ¿Qué hacía Gran Hermano? El festival del casting, cuadras y cuadras de casting, millones de personas postulando, todas con el sueño de ser estrellas de televisión. Lo mismo luego 'Popstars', de donde surge 'Bandana'" , manifestó.

En ese sentido, revindicó la idea de que "Cupido nunca hizo castings" . Para participar había que presentarse vía mail oa través de una llamada telefónica. Luego, fueron contactados y llevados al estudio, sin cruzarse en ningún momento.

El director del ciclo, éxito de los 2000.

" Como la televisión funcionó exactamente al revés, y si había una persona sin dientes, esa persona no salía al aire, en nuestro caso sí . Porque no le veíamos la cara a los participantes y de verdad comprobábamos que no se conocieran" , apuntó.

"Un día una chica rubia, al otro, una con un cuerpo gordo; venía un chico musculoso, al otro, uno con acné" , mencionó Torchia como un valor, en una época donde primaba lo estético y los realities , era precisamente todo lo contrario.

.

"La televisión encontré en el casting su razón de ser, toda esa narrativa le dio razón de ser a los realities. Por eso, no filtramos durante muchos meses los llamados telefónicos, y eso, nos trajo muchos problemas, hasta que tuvimos que filtrarlos, sabiendo que correríamos los riesgos de que alguien le dijera a una piba 'puta' o incogible' " .

Por último, ya modo de reflexión, Franco, director de "No se puede vivir del amor" , cerró anunciando que con este evento —el del Cultural San Martín— quiere dejar de hablar de Cupido. "Ya pasaron 20 años" , manifestó y agregó: "No reniego, ni estoy enfrentado a este suceso. Pero si tengo ganas de dejar de hablar para dar notas exclusivas sobre Cupido" .