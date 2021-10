Alejandra Maglietti volvió a meterse de lleno en la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi pero esta vez, apunto contra la vereda de enfrente, la de Eugenia “China” Suárez. Luego de su último cruce con la empresaria por sus opiniones sobre el caso, ahora tuvo palabras para la actriz, comentando que le gustarían unas disculpas.

Estas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista para el programa Agarrate Catalina. Allí, la actual panelista hizo más comentarios sobre la historia que tiene en vilo al país. “Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también”, comentó en relación a sus 5 años de pareja con el futbolista Jonas Gutiérrez.

“Me enteré por el portero... me enteré después de separarme porque me mostró los videos de vigilancia. Y la que entraba era casada. Yo no me podía enojar, no fui a hablar con el marido de ella. Ella no tiene nada que ver, el que rompió el compromiso fue él. A todos y a todas nos pasa, no significa nada. No digo que no sea grave, pero se sigue viviendo, la vida sigue”, explicó.

Aprovechando la temática, fue consultada por el descargo que publicó la ex Los Únicos el pasado miércoles. “Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda, que es algo que le faltó a la carta. Además de que está la culpa del varón, porque la infidelidad la comete él”, señaló.

Alejandra Maglietti y Wanda Nara se trenzaron mediáticamente.

Además, le soltó un “palito” al actual futbolista del Paris Saint Germain. “Creemos que tomó la iniciativa Mauro, pero dada las circunstancias de que Wanda la estaba pasando mal le pediría disculpas por eso. El sufrimiento de Wanda también está”, añadió.

No está de más recordar la polémica primera intervención de la también abogada en el asunto. Esta fue realizada en su cuenta de Twitter, donde escribió que “más allá de que es claro que es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión”.

El citado texto al parecer no le cayó nada bien a Nara, quien le replicó lo siguiente: “¿Necesitás nombres, boludita? ¿O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados? ¡Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió!”. Aunque horas después decidió borrar la respuesta, los usuarios no la olvidaron ya que muchos le hicieron el famoso “screen” (captura de pantalla).