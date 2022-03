La vida de Guillermo "Fierita" Catalano rondó siempre alrededor de su carisma como conductor, actor e, incluso, influencer de tecnología -fue uno de los pioneros en este rubro-. Ahora, tras alejarse un poco de los medios, el multifacético conductor banfileño brindó detalles de cómo vive y a qué se dedica.

Como muchas personas en nuestro país, el sueño de Fierita era viajar y tener la chance de trabajar de eso. Así se cumplió su sueño gracias al programa en redes llamado Decidilo, que en 2016 le abrió las puertas al mundo.

Gracias a este programa exitoso, logró recorrer nada más ni nada menos que 39 países, para mostrar las particularidades de cada uno y mostrarle a la gente diferentes culturas, comenzando por Estados Unidos y después Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Croacia y Chipre. Orgulloso de su ciclo, el conductor destacó que d. Argentina le falta ir a "sólo dos provincias y a las (Islas) Malvinas".

Fierita en un spa de cerveza en República Checa.

Lejos de los medios tradicionales, Fierita trabaja a pleno con sus producciones propias. En 2016 presentaba Combate y, como dejó de ser un programa diario para pasar a ser semanal, él quedó afuera del ciclo televisivo. "Me pasó durante una etapa de mi vida que cuando tenés tiempo para viajar no tenés plata y cuando tenés plata y trabajo no tenés tiempo. Es la única vez en la vida que después de 2 años no tenía otra excusa para hacer lo que quería hacer", explicó el conductor que actualmente vive en España y viaja por el mundo con su programa en las redes.

Su vida como "periodista móvil" por el mundo

Avocado totalmente al periodismo móvil, en donde solo él con una cámara logra captar y contar lo que sucede a su alrededor, tal como es el estilo de los mejores y más seguidos influencers, el actor y productor le aseguró a Clarín que se adaptó a ese periodismo móvil y explicó que el rotundo cambio que dio en su vida, tras abandonar los "prime times" de Argentina consiste en "entender el cambio de paradigma".

Guillermo Catalano en el Templo del Cielo en China.

Además, enfatizó que "una cámara es importante, pero también hay que prestarle atención también a que vale el qué y también el cómo y el cuándo" a la hora de producir contenidos en las redes. "Es clave el cuándo: hace poco una marca me convocó a una reunión importante junto a varios influencers y se quedaron impresionados porque en el medio de la charla edité un video, lo subí y compartí lo que estábamos hablando allí", precisó.

Esta rutina laboral se enmarca en lo que él explicó que es su "forma de ser y trabajar", ya que en 20 años de televisión que tiene encima, siempre fue "curioso", pero solo se ocupaba de "hacer chistes y nada más" y que ahora es responsable "de la imagen, el sonido, conectividad, promocionar algo".

Sus comienzos como periodista móvil independiente fueron durante la Copa América Centenario. "Y cómo seré de premonitor que dije 'esta es la última chance de ver a Messi levantando una Copa'. Me equivoqué muchísimo. Tenía sólo un pasaje de ida. Y con ese pasaje me acerqué a hablar con la gente de Movistar para ver si me ayudaban con este proyecto. Nico Occhiato fue mi primer invitado y de ahí en adelante todo fue transparente. Salió todo tan bien en ese primer capítulo que fue mutando y la idea original ya no tenía nada que ver con la Copa Centenario, sino con viajes improvisados por Estados Unidos y así fue fluyendo", contó.

Sobre sus primeras apariciones como influencer en las redes, Fierita contó que esa etapa de su vida se remonta a cuando terminaba de producir el programa Justo a Tiempo con Julián Weich y después hacía transmisiones de video para Facebook.

"Lo hacía por las mías, con un link externo porque Facebook aún no tenía esa funcionalidad. Es algo en lo que siempre estuve moviéndome: a mí siempre me gustó la idea de encontrar un espacio que no dependiera de un tercero. Es por eso también que estoy con No es nada, mi podcast diario, que ya lleva 301 episodios y que, modestia aparte, le va muy bien", destacó.

Influencers Vs. periodistas tradicionales

La hibridación entre ambos mundos, el de los contenidos por redes sociales e influencers, junto con el de la televisión tradicional, Catalano sostuvo que creer "que hay espacio para todos" y afirmó que siente "que la gente le está dando real dimensión al asunto".

"Yo desde que tengo la oficina en España, conocí a un monton de gente de la tele de aquí. Pero a ibai lo quiero conocer y no logro conocerlo. Mirá que he tratado a la mayoría de los músicos, las modelos más lindas del mundo como Claudia Schiffer, actores como Sylvester Stallone, pero ninguno me motiva tanto como Ibai (Llanos)", subrayó.

Con respecto a la opinión que le merece el influencer español, Fierita explicó: "Para que te des una idea de la dimensión de lo que me genera Ibai. Mi sueño era conocer a Maradona. Para lo único que quería trabajar en la tele era para conocer al Diego. Y de otros rubros también conocí a los Rolling Stones, Britney Spears, Robbie Williams. Los que sea, pero ninguno de esos me reemplazan las ganas de conocer a Ibai. Pero no quiero que me firme una foto o sacarme una foto de fan. Sólo comerme un asado con él".

Premiado en España y la chance de participar en MasterChef Celebrity Argentina

Hace pocas semanas, Fierita recibió el premio Internacional al Periodismo Móvil de Viajes, que le otorgó la agencia EFE, la Universitat Oberta de Catalunya y Vueling por su desempeño en el periodismo móvil, que realiza desde el 2016.

En ese sentido, confesó que le da "mucho orgullo ser el único no español en recibir este premio". "Me puso muy contento porque el premio tiene que ver con lo que hacés y no con quien sos. Es un reconocimiento y a mí me sirve mucho porque afuera de Argentina yo me tengo que presentar y para el mercado mexicano o español me ayuda. Yo tenía una o dos cosas que me validaban antes de esto: un reel con todo lo que hice en tele, un millón de seguidores en redes y ahora tengo un premio. Eso levanta alguna barrera y ayuda a seguir creciendo", contó.

Por último, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de incorporarse a una próxima edición de Masterchef, Catalano manifestó que, tras los rumores de que podría haberse sumado a la versión actual del programa de cocina, supone "que el problema es la distancia", porque "antes de pagar dos mangos, de arranque tiene que pagar un avión" para que vuelva a Argentina.

"Me encanta cocinar, además, uno de los programas que más disfruté hacer fue uno que hice con Mariano Peluffo y Narda Lepes. Ojo, en ese momento, subí 11 kg en 2 meses. Me encanta cocinar y leer de cocina, coctelería. Mi salida favorita es ir a morfar, así que sí, me gustaría ir a MasterChef para experimentarlo", dijo sobre su visto bueno querer participar de una próxima edición.

Por último, el conductor no descarta volver a la televisión tradicional argentina. "Si mañana sale un programa de televisión que me cope, lo haré sin problema alguno. Soy una persona inquieta y quería viajar y cuando vi que tenía la posibilidad lo hice. Eso sí, no haría cualquier cosa en tevé", finalizó.