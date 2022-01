Durante su recorrida por centros de inmunización, de testeo y hospitales de la ciudad de Mar del Plata, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que la semana pasada se vacunó contra el coronavirus a "un récord de 2.600.000 personas".

No lo dudes, vacunate ☀️⛱������ pic.twitter.com/ZktNAF8VAs — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) January 13, 2022

"La semana pasada tuvimos récord de vacunación con 2.600.000 dosis aplicadas.; por suerte estamos con una demanda muy grande, iniciando y completando esquemas y acelerando los refuerzos", afirmó.Vizzotti, que viene recorriendo la Costa Atlántica junto al ministro de Turismo y Deportes,, expresó también que "en las últimas 8 semanas casi 900 mil personas mayores de 18 años empezaron su esquema de vacunación".



Con respecto a los adolescentes, sostuvo que "tienen el 85% una dosis y 75% dos dosis" y en el caso de los menores de 12 años "el 77% con una dosis y 45% con dos dosis".



"Estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el país, desde la ciudadanía para avanzar con los cuidados y con la vacunación; tenemos más del 85% de la población vacunada con la primera dosis y casi 75% con la segunda, con un avance muy importante", insistió.



La ministra recordó que "quienes tiene mayor riesgo de tener complicaciones (por la Covid-19) son los mayores de 50 años", pero advirtió que también se trabaja para avanzar con la inmunización de los menores de 18 años.



La titular de la cartera sanitaria se refirió a la importancia de mantener los cuidados y en ese sentido aclaró que "ante la emergencia de la nueva variante Ómicron tenemos que volver a revisar las recomendaciones para que volvamos a reformular los cuidados".



"Desde agosto cambiamos el indicador de las alertas para pasar del numero de casos al numero de hospitalizaciones y muertes, siempre viendo como avanza la vacunación", dijo. Y resaltó que gracias a la vacunación "el aumento tan grande de número de casos que hay, no sólo en la Argentina sino en el resto del mundo, no se ve acompañado de esta misma proporción de hospitalizaciones y muertes".



"Lo dijimos siempre también, si aumentan los casos aunque sea de manera leve, van a aumentar los números absolutos de hospitalizaciones y muertes, que es lo que se vio ayer: un aumento del numero de fallecidos", manifestó en referencia a los 139 decesos notificados. En ese punto, estimó que "si calculamos que en el pico de la ola anterior teníamos 40 mil casos con 700 muertes, con 130 mil casos tener menos de 200 muertes es totalmente diferente".



"Gracias a la vacuna tenemos nuestro sistema de salud de los hospitales, de terapias intensivas con menos pacientes" afirmó, y añadió que "hay mucha tensión en el sistema de testeo, en el primer nivel" de atención.

Por último, estimó que hay que continuar con los cuidados "para que tengamos la menor cantidad de casos posibles, de internaciones, de muertes y podamos seguir sosteniendo los logros como la reactivación económica del país y que los argentinos y argentinas con cuidados puedan seguir disfrutando de este verano".