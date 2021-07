Pocos días atrás, un estudio arrojó que en Brasil ya se encuentra entre los países del mundo con circulación comunitaria de la variante Delta del Coronavirus, y no se descarta que en Paraguay ocurra lo mismo en cualquier momento.

La dispersión masiva de la peligrosa cepa originaria de la India es una de las mayores preocupaciones del Gobierno nacional en este momento. Y es que incluso los países que reforzaron la inmunidad frente al virus por el sistema de vacunación han sufrido un considerable aumento de contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que los riesgos para la salud de contraer Covid-19 con la variante Delta son significativamente mayores que con los primeros tipos de coronavirus.

El temor a la también conocida como variante B.1.617.2 está asociado a su peligrosidad y alto poder de contagio, dado que las posibilidades de hospitalización con este virus aumentan alrededor del 120 por ciento, mientras que la necesidad de cuidados intensivos sube a 287 por ciento. En tanto, el riesgo de muerte para quienes contraigan esta cepa aumenta al 137 por ciento.

“No tenemos Delta predominante. Esperamos que ingrese lo más tarde posible, y que, cuando ello pase, nos encuentre mejor preparados”, apuntó este miércoles durante la última conferencia de prensa la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Desde la cartera de Salud alertaron al presidente, Alberto Fernández, sobre los peligros que conlleva que en los países fronterizos ya circule de forma masiva esta variante, y advirtieron que en el próximo mes podría llegar a ocurrir lo mismo en Argentina.

Así todo, la funcionaria ratificó la efectividad de la vacunación para contrarrestar el avance de esta cepa y disminuir los casos de hospitalización en situaciones de gravedad o las muertes. “Los países que tienen circulación predominante de variante Delta con cobertura de vacunación alta y con esquemas completos, tienen un aumento del número de casos, pero ello no se traduce en internaciones ni en muertes. El Reino Unido nunca superó los 100 muertos por día cuando antes tenían 2.000 y eso es por la vacuna", explicó la ministra.

Si bien esta variante ya se encuentra presente en 124 países, el 75 por ciento de los nuevos casos de la enfermedad en los últimos días acontecieron principalmente en India, Israel, Reino Unido, Portugal, China, Rusia, Indonesia, Brasil, Australia, Bangladés y Sudáfrica.

"Hay que valorar el logro de la Argentina de estar demorando el ingreso de la variante Delta", remarcó Vizzotti. Algunas de las medidas sanitarias que evalúa implementar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el “pase sanitario”, que ya rige en países como Francia, en el cual se pedirá obligatoriamente un comprobante de vacunación para acceder a lugares de ocio y cultura.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y expertos de variadas ramas de la medicina y la ciencia respaldaron el plan gubernamental para vacunar contra el Covid-19 a los jóvenes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. Fuente: (Télam)

En tanto, frente al temor por la propagación de la variante Delta en el país en plena campaña de inoculación -que está por ampliarse a jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades-, muchos ciudadanos se han preguntado por las características de una las vacunas y su eficacia frente a esta peligrosa cepa.

Uno de los más recientes estudios publicados por el la revista New England Journal of Medicine detalle que la vacuna de Sputnik V protege un 90 por ciento de la variante Delta con dos dosis; la de Pfizer ofrece una barrera del 36 por ciento con una dosis y 88 con dos; AstraZeneca, un 30 por ciento de eficacia con una aplicación, y 67 con dos.

Por otra parte, recalcó que la vacuna de Moderna también es efectiva, aunque no detalló el porcentaje. Finalmente, la monodosis de Johnson y Johnson, que varios argentinos fueron a aplicarse en Estados Unidos, tiene una efectividad del 33 por ciento. En tanto, de Sinovac y Casino (que no se aplican en Argentina) no se encontraron datos hasta el momento.