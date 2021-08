Este sábado en la famosa batalla por el rating entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale, el conductor jugó una carta bastante interesante, la de Charlotte Caniggia como invitada a su ciclo “Podemos Hablar”. Siempre picante, la famosa dejó muchos títulos en su paso por el programa, pero uno en particular llamó la atención de muchos.

Resulta que, como es costumbre, el periodista lanzó la siguiente invitación: : “Avancen al punto de encuentro los que mintieron para zafar de algo”. En ese momento, Charlotte no pasó, sin embargo, lanzó una carcajada pícara, por lo que el conductor le preguntó cómo era como estudiante y si alguna vez tuvo un trabajo por fuera de los medios.

Caniggia saltó a la fama local cuando participó en la octava edición de Bailando por un Sueño (2012).

Ante la primer consulta, la hija de Mariana Nannis y Claudio “Pájaro” Caniggia, comentó que aunque no era la fan número 1 del estudio, nunca repitió un grado. En cuanto a la segunda, primero negó la premisa, pero otros de los invitados, el “Bicho Gómez”, le recordó que hace unos años había intentado lanzar un emprendimiento mientras hacía temporada en Villa Carlos Paz, el cual resultó ser de pantuflas con plumas. “Me las compraban a full. Eran como 200 y las vendí todas. Pero no lo seguí porque me aburrí. Yo soy así”, añadió la mediática.

Fue aquí cuando Kusnetzoff la vuelve a interrogar, esta vez sobre sus sueños de la infancia y en particular, si era cierto que cuando era chicha quería ser cajera de supermercado. “Sí, es verdad, cuando tenía cinco años quería después cuando vi la realidad dije ‘ni en pedo’,” además añadió que los motivos por los que desistió, “me da asco la plata. Ser sociable y copada con todo el mundo... No”.

También se explayó sobre las internas familiares del "clan Caniggia".

Caniggia no se fue del estudio de Telefe sin hablar de su situación familiar, que desde el afuera luce un poco complicada. En cuanto a la separación de sus padres, comentó que los hijos “tomaron partido”: su hermano Alex está del lado de Mariana y Axel está del lado de Claudio.

En cuanto a su postura, explicó que prefiere no meterse, más allá de que se la ha visto más cercana a su madre. Esto se agudizó en el “Frente a Frente”, una sección del programa en la que los invitados se preguntan entre ellos. Allí el “Bicho” la consultó sobre por qué Alex suele cruzar al ex delantero de la selección argentina.

“Si, me duelen algunas cosas. Quizás ahora, mucho más fría, trato de no demostrar lo que me pasa o contarlo, porque solo mi gente lo sabe, pero me re duele cuando en mi familia salen todos contra todos, es re feo”, comenzó la respuesta.

“Que todo el mundo se entere es horrible. Porque lo que pasa en mi familia pasa en un montón de familias, pero pasa de manera privada, no tiene porque enterarse todo el mundo”, agregó.

Para culminar el tema, el conductor quiso saber si había hablado de la situación con sus padres. “No, porque es un tema muy difícil y es mejor no meterse, creo. Yo trato de estar al margen y no meterme, pero me re duelen estas situaciones de todos contra todos, me duele mucho. No me quiero meter porque creo que es peor”, finalizó.