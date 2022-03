El cantante de Cielo Razzo dialogó en exclusiva con cronica.com.ar y durante una entretenida charla recordó los inicios de la banda y trajo al presente todo sobre aquellos días a poco de celebrar los 20 años de “Buenas” su primer disco, este sábado en el Teatro Vorterix.

Llamada telefónica. Es jueves y son más de las 10.30 de la mañana. Pablo Pino vuelve de llevar a sus hijos al colegio y se sienta en la puerta de su casa. Yo lo llamo y arrancamos. Tras los saludos y comentarios empezamos desandar un camino que empezó en 2002 y todavía tiene mucho por recorrer.

.





“Estamos a pocos días y estamos ensayando. Nosotros no hemos sido nunca de ensayar a pleno, la verdad… parece que tenemos un dispositivo interno de que cuando tocamos, porque tocamos seguido, ya nos queda una data de ingeniera musical, una memoria musical que queda. Asique tenemos que hacer un ensayo más y un par de repasos, porque las canciones básicamente van a ser las de “Buenas”, que es la celebración que estamos haciendo y lo tenemos bastante aceitado”, dijo ante nuestra consulta y recordó que “más allá de que yo me puedo olvidar la letra y demás, está todo aceitado. No tiene nada que ver con los ensayos, esa es una cuestión lagunera mía, que se ve que en algún momento apareció. Estamos bien y con muchísimas ganas de volver a Capital”.



Y bueno, Pablo… son 20 años, antes eran los primeros temas pero ahora se te sumaron varios discos

Sí, una banda, es así… son un montón de canciones pero uno acude a esa memoria musical (que te decía antes, tiene un nombre, el otro día lo escuche por un colega que hablaba de eso y es verdad)… vos me preguntas ahora la letra de tal o cual canción y capaz no me viene, imposible, pero cuando arranca la música y arranco a cantar viene y es increíble.

¿Qué te acordás de “Buenas”? Desde la composición, letra, música y demás… un lio el país, ustedes más jóvenes…

Lo que me viene a la cabeza es que, obviamente éramos muchísimo más pibes y estaba arrancando todo. Me parece que estaba arrancando el juego y creo yo que lo notábamos viste. Me parece que estaba ahí latente esa cuestión, se veía el quilombo que había, el bardo que había y que ahora uno … a mi me da la impresión de que hablar, decir… es como que siempre por lo menos yo, Diego es el otro que escribe por ahí, yo siempre estoy dando vueltas sobre lo mismo. Sobre la incertidumbre, las dudas de la vida, las reflexiones, los bardos que tenemos como sociedad. Me parece que siempre uno termina en esa dando vuelta ahí es donde caes. Es poco lo que cambia, si bien cambia mucho todo, vas madurando ideas que vas tirando, aparentemente sobre lo mismo.



También me acuerdo de la felicidad de sacar el primer disco, de Diego “El Pajaro” diciendo vamos a vender 40 discos, asique yo saco el disco y me voy a Chile, una cosa así… Al Pajaro medio que en ese momento lo tuvimos que convencer para que entre a la banda, para que grabe y para que se quede, porque ya prácticamente tenía decidido irse de Argentina, como estaban haciendo gran parte de los pibes de su edad.

.

Con mucha alegría, porque arrancaba todo, muchos compañeros que ya no están entonces hay cierta nostalgia con eso también. Me refiero a Claudio y al Loco Claudio. Éramos otros y cuando entendés que la vida es justamente eso, transitarla, disfrutar los momentos que te tocan. Uno quizá lo va entiendo después a esta edad, ya de adulto, pero en aquel momento parecía que era todo eso, que iba a ser para siempre y uno no toma conciencia realmente de abrazarlo porque en algún momento vas a estar celebrando los 20 años de eso que pasó, sea lo que sea… en nuestro caso es un disco, en el caso de alguien más puede ser no sé otra situación, amigos, parejas, trabajo, pasiones que se yo, cada uno tendrá su celebración de los 20 años de algo seguramente.

Estamos en época de YouTube, plataformas y más, pero cuando salió “Buenas” solo se conseguía en las disquerías… ¿Recordás el día que fueron a buscarlo?

Sí, de una. Ese día fue especulado, fue buscado, obvio… nos fuimos al centro (de Rosario) al boliche Amadeus que todavía sigue estando, MusicShop que son como las disquerías más grandes acá, o las rosarinas, hay un par más pero esas dos eran las que tenían y pasamos. En esa época teníamos como una suerte que había uno de los personajes que trabaja con nosotros que trabajaba en una escuela (no voy a decir cuál por las dudas) que tenían imprenta. Entonces nosotros teníamos altas impresiones siempre, unos afiches que eran como zarpados en la calidad. Entonces estaba pegado el viejo, que era mi abuelo… “El Pepe”, el de la tapa del disco saludando, casi por todos lados, y en la disquería obviamente el tendal de discos PAUSA… “Hola, buen día”… los vecinos, la vecindad del Chavo acá, vivo en un departamento interno y somos como varias familias, mas o menos nos llevamos bien y eso.



¿Estás sentando en la puerta de tu casa y ves las otras puertas?

No, ahora estoy sentando afuera, en la calle, calle Alsina, viendo como pasan los autos y acá el Jhony salió con su novia, se iban a trabajar no se a donde. Estoy acá viendo como pasan los autos, fumando mi puchito mañanero. Hay sombra, está medio nubladon medio fresquito, otoñal, lindo.

Es como una réplica que tenemos, para que sepas lo que es Rosario y siempre Buenos Aires, o el gran Buenos Aires siempre como que normalmente estamos igual. FIN DE LA PAUSA...



Volvemos...

Metimos afiches y vos pasabas… la disquería esta estaba en pleno centro, las dos en realidad, pero había una que estaba más expuesta al publico porque daba a la calle y la otra estaba en una galería, y pasar por ahí y obviamente ver el afiche primero, que era un afiche que interpelaba bastante la vista del transeúnte, era hermosa verlo ahí y después saber que estaba el disco. Sino me equivoco ya no entraba a preguntar si estaba el disco de Cielo Razzo porque de alguna u otra forma corríamos riesgo de que nos conociera, asique íbamos a pasar un papelón importante. Pasábamos y lo veíamos. Y después venía también el parte…



Y después también venía el parte de Cristian (el bajista) diciéndonos si se habían vendido discos o no, y en un momento eso fue lo que pasó, en un momento se vendieron todos los discos, se vendieron y entonces teníamos que llevar y pedir de vuelta. Reeditar, ya habíamos echo la primera edición, la primera edición se podría decir la primera fabricación y llegaron más cajas. Y las cajas llegaban a lo de Cristian. Recuerdo el día que sabíamos que llegaban los discos y llegaban a la casa de Cristian, y caímos todos obviamente ahí a esperar las cajas. Llegaron las cajas y abrirlas y ver todos los discos ahí fue una locura.



¿Como festejar un gol?

Sí, una celebración, un golazo, una celebración constante.

PAUSA 2: “Hola, hola bien”. FIN DE LA PAUSA

.



No sabía el dato que el señor de la tapa que es tu abuelo

Sí, el de la tapa era mi abuelo, es más “buenas” más allá de un saludo, era la forma que tenía el de presentarse, viste… el viejo. O sea, llegaba… normalmente los Cielo en esa época ensayábamos en un galpón que tenía mi viejo al lado, entonces muchas veces estábamos en la cocina de mi vieja, ahí tomando mate, hinchando las pelotas ahí y después nos íbamos para al lado… y muchas veces en esa época, creo que eran los miércoles, llegaba mi abuelo con un vino, que tomaban vino ahí con mi viejo y que se yo, y cuando entraba saludaba y decía “buenas”. Y Largo, en aquel momento nosotros estábamos buscando, me acuerdo estábamos pensando el nombre (me vinieron muchos recuerdos a la cabeza) estábamos pensando que ponerle, que nombre que se yo… y justo en ese momento, entró el viejo, mi abuelo “El Pepe” y el flaco, el Largo dijo “Loco” o no se como dio a entender que el nombre era “Buenas” y después estaba todo el quilombo de los jubilados, obviamente con los bardos que siempre hubo, con los quilombos que había y nos vino el viejo con el chumbo atrás como diciendo te la pongo, te la tengo que poner aunque no quiera te la tengo que salir poner. Es un poco, el momento era ese.



Buenísimo que pudiste viajar en el tiempo y verlo entrar de nuevo…

Sí, si eso lo recuerdo. Recuerdo ese momento y no se si no estábamos escuchando algún que otro demo, me suena eso. O estar escuchando Pear Jam hay un recuerdo emotivo ahí, que está dando vueltas que me lleva a ese momento viste, ahí sentando, no se si no había un flaco que era el bajista que se llamaba Bote… PAUSA 3: “Buenas”… FIN DE LA PAUSA 3

y entra mi abuelo y como que a mi me parece que le prestamos atención a ese saludo “buenas”, que me quedó a mi y yo saludo así ahora.



Sí hace un segundo pasó. jaja

Jajaja .



Pasaron 20 años, en el trayecto un montón de discos, lugares, escenarios y la gente sigue acompañando como desde el primer momento...

Sí, una locura. nosotros siempre, mas allá del disco y toda esa cosa que fue alucinante y sigue siendo cada vez que uno saca, pero hay que ser sinceros no tiene ese gusto que tiene la primera etapa, no tiene eso, o sea, uno lo disfruta, ahora yo estoy haciendo una nota con vos acá y en aquel momento ni en pedo iba a hacer una nota con alguien de Buenos Aires, y entonces son cosas que por ahí uno en un momento las empieza a reconocer como cosas valiosas.



Como te decía, en aquel momento el disco fue alucinante, pero fue mucho más alucinante cuando nos dimos cuenta de que había gente que no eran amigos, que ya empezaban a venir de otros barrios. Unos pibes que venían de Pérez, gente que vino venía en bicicleta, que eran muy poquitos en aquel momento, que se entienda eso. Se empezaba a cargar el boliche, iba mucha gente porque yo particularmente con mis amigos de esa época de La Charlone, con los amigos, las amigas que éramos , que éramos una banda, como de 30 más, éramos casi todos o muchos, Cristian Nano eran habitués de algunos clubes barriales, entonces estaban los pibes del Deportivo, del Mercadito, los pibes de Atlantis, eh había un montón de gente, un grupo de chabones y chabonas que quizá medianamente nos conocían del barrio.



Había un tipo de vinculo. Grupo y pandilla de gente que venían, gente que solíamos ver en los boliches o solíamos verlos en la calle, pero en un momento me acuerdo eso viste, de estar tocando y ver uno en particular, yo recuerdo, uno en particular que fue como el que me sorprendió, que era un flaco, un pibito (en aquel momento era un pibito) que le decían el Chespi, yo no lo conocía y lo conocí ahí, y era el único que estaba agitando, saltando, pagueando y el flaco no era amigo y era un pibito, que estaba escuchando en aquel momento Los Piojos, quizá ya la gente nuestra, por más que eramos pibes de ventipico de años estaban en con otra, en otra… pero la pendejada siempre marca un poco el camino, la música, lo que pasa y bueno ese fue como el primero me acuerdo yo en un lugar que se llamaba la roquería y el pendejo estaba a los saltos, arengando a todos hasta que se prendieron un par de amigos y amigas, los más picantes y se pusieron ahí a saltar un poco, y ahí fue como el primer pogo y ahí se empezó a…empezaron a venir en manada y fue una locura. Y eso es un poco lo que quería decir, esa sorpresa alucinante increíble de ver que venía gente que no sabíamos quien era, y eso en un momento es muy importante. Es todo.

Después, cuando vamos a tocar...la banda sola algo que no fuera un festival ni nada asi colectivo, digo no, fuimos a tocar nosotros, fue a Santa Fe capital y habia pibitos que nos estaban esperando (pibitos porque eran pibitos de 11 a 19 años, yo que se, pibitos y pibitas...y tocamos x primera vez y estaban ahí escuchandonos y despues con el tiempo nos hacen llegar q eran ellos, q estaban ahi y q ahora capaz en el ultimo buenas,la ultima vez que tocamos, o alguna vez.... y desp tambien recuerdo mucho la primer llegada a Capital. Fue terrible, increíble fuimos con un grupo. Alquilamos un bondi (de larga distnacia) de acá y fuimos con un monton de gente nuestra q nos venía a hacer el aguante. Fuimos a tocar a La Boca.

Y en esa epoca tocabamos con la banda, De queruza, y recuerdo haber llegado y sentir,...en aquel momento daba miedo Buenos Aires, o nosotros por lo menos que no eramos de ir. Yo había ido dos veces me parece a Buenos Aires.

.

El bondi estacionando, La cancha de Boca, comemos unas bondiolas q arrancar en Capital y despues llegó aca pero arranca en Buenos Aires, el famoso sanguche de bondiola, una bondiolita comiendo ahí en la calle. Alucinante. Y la segunda vez q fuimos q tocamos, solos q el disco ya estaba mucho mas fuerte en Rosario x lo menos q estaba llegando a Buenos Aires q fueron 6 personas, y recuerdo una pareja q vinieron en tren, con una remera pintada y yo no lo podia creer...que vienieron en tren? Desde donde? Como es el manejo acá...no entendía el manejo del gran buenos aires, a lo mejor eran de Lomas de Zamora y se tomaban un tren o no se que carajo para ir a la Capi, xq el dia ese tocaban Pappo y un montón y nosotros decíamos loco no va a venir nadie a vernos y literalmente no fue nadie, 10 personas era...esos recuerdos de los primeros pasos es alucinante, hermoso, esos viajes genial.

Hoy están a pocos días de tocar en Vorterix, el público sigue acompañando y hasta con sus hijos

Si, de una es una banda de gente, y eso por ahí cuando se habla viste, las vueltas de la vida se dice, no la vida te da sorpresas... y bueno, en cierto punto tiene q ver con eso...a nosotros nos pasó con esto mas allá del resto de las cosas, los elementos que decoran la vida y le dan sentido a la vida como todo el resto de las otras cosas, de los hijos, los amores, la familia, los amigos y demas... eso fue como algo inesperado porque nadie en un punto, nadie sabia como era ni q iba a pasar ni nada, y eso estar celebrando 20 años despues puedo contar q fue una parejita en tren y ahora como decís vos van de todos lados, y hasta viajan...van kilometros q es una locura. Es seguir celebrando y seguir como tratando de vivir todo eso, y disfrutando q es lo unico q importa, no nos vamos a poner en oscuros o tragicomicos pero como que todo pasa y hay q saber vivirlo.

La gente que los sigue espera ansiosa el ritual, se nota en el público esa fidelidad, unión y energía

Si un poco tiene que ver con eso con la comunion que hay. Nosotros con el público, que es muy grande, hay mucha gente que nos sigue, pero siempre hay un grupo reducido, un reducto de gente que son los que supieron como acercarse y tenemos, siempre hay esas charlas...no, charlas literalmente me refiero no esa cuestión de cuando vos vas a los shows, vos ves que vinieron de vuelta y esta el mismo grupo de hace unos años atrás y nada, y celebrar que se conocieron, que esa banda, esa pandilla de gente se conocieron en un show nuestro entonces Cielo termina siendo como una especie de club, como un lugar donde vamos, viste cuando van a la cancha, están de espalda estan en otra pero bueno, estan ahi celebrando la misa pagana... y llegamos a eso q es alucinante. Se fue gestando y de convirtio en una celebracion alucinante porque nos hace hacen llegar eso, en este caso cuando subimos las historias que tocamos y demas, se siempre tenes una respuesta "che que alucinante contando los días", y "que vamos"... y todo eso obviamente nos genera un entusiasmo a nosotros que es la motivación y es alucinante.