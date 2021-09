La nueva edición de La Voz Argentina no para de generar furor. La audiencia lo elige todas las noches, y el programa no solo se palpita en vivo sino que sigue en las redes sociales, donde gala tras gala los usuarios abren debates sobre los posibles ganadores, las mejores y peores performances e inclusive las mejores humoradas del jurado, a partir de las cuales nacen infinidad de Memes y Gifs. Sin embargo, un fragmento del ciclo que fue analizado detalladamente por Intrusos, ciclo emitido por América TV, puso en duda la veracidad del programa y más de un fanático se desepcionó.

En estas instancias donde ya se van perfilando los finalistas y cada miembro del público ya tiene a su favorito, no puede haber margen de error. Ahora no importan las preferencias del jurado ya que elige la audiencia. Los coachs únicamente tienen la tarea de acompañar a su equipo y ayudarlos en el proceso de encontrar el mejor tema, al igual que prepararlo. El resto queda en manos de la votación de los televidentes, que deberán votar a sus preferidos mediante un código QR o ingresando al sitio web del programa.

El domingo le tocó el turno al team de Ricardo Montaner, compuesto por Jacinta Sandoval, Ignacio Sagalá, los hermanos Denis y Axel Ortiz, Steffania Úttaro y Ezequiel Pedraza, que emocionaron a todos con sus increíbles performances. Así los televidentes votaron y Jacinta, una de las figuras del programa, quedó eliminada. Los demás siguen en carrera ya de cara a la semifinal del reality.

La partida de Jacinta no fue muy sorpresiva. Si bien a lo largo del programa fue de las participantes más elogiadas por el jurado, inclusive Lali Espósito le dijo a Montaner "Jacinta es un talento que no podes perder, estoy enamorada de ella", el público no decía lo mismo y es que salió a la luz un dato no revelado: llegó al casting del programa porque es amiga de Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner.

Generalmente los fanáticos no apoyan los "acomodos", y así los internautas celebraron su eliminación en las redes. Su nombre fue tendencia en Twitter por la cantidad de posteos y memes que le dedicaron.

.

Pero la atención no solo estuvo puesta en ella. Las alarmas se prendieron cuando comenzaron a sospechar que la gala no era en vivo, sino que se había grabado con anterioridad. La partida de Jacinta y el arranque del programa que conduce Marcelo Polino, La Voz del embajador, en el que los mismos participantes estaban sentados en el living pero vestidos diferente a como lo estaban segundos antes, encendieron las sospechas de que el programa no era en vivo.

El programa de Marcelo Polino se emite después, y los participantes aparecieron con otra ropa.

Como no podía ser de otra manera, en Intrusos se abrió un debate sobre la mecánica del programa y pusieron al aire un video en el que marcaron el momento exacto en el que aparecen las dudas. “Esas hermosas palabras que dijo Montaner para Jacinta cuando le anuncian que se va del programa se las dijo a cinco personas distintas. Se paró al lado de cada uno y les dijo las mismas palabras, se grabaron así los cinco finales, pero la eliminada por el público es Jacinta y es el tape que se pone. Pensemos que es como el salto de Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau en la final de Masterchef”, explicó Adrián Pallares y agregó: “Jacinta se enteró ahí, sentada en lo de Polino a punto de salir al aire en vivo, que había sido la eliminada”.

Su compañero, Rodrigo Lussich fue más a fondo: “Ellos van grabados y pegan a continuación a Polino que sí va en vivo, o sea que el momento de la definición en la que vos votaste creyendo que tal vez estaban en vivo esperando ese sobre, no sucede. Le grabaron una despedida a Jacinta, otra a Pichimahuida y así”. Y comenzó a leer posteos de la gente en redes sociales: “¿Para qué hacen votar a la gente si está todo grabado?”, “¿Entonces la emoción de los participantes no es real?”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores. Lo cierto es que las llamadas y los cómputos fueron reales y solo se trató de un esquema de grabación del ciclo.

El mismo esquema que MasterChef

El programa de cocina de Telefe contaba con el mismo sistema de grabación. Por más que el público no esté de acuerdo ya que, según ellos, se pierde la espontaneidad y la emoción genuina de los concursantes, el objetivo es cuidar que no se filtre el ganador. Fue así que tanto Gastón Dalmau como Georgina Barbarrosa grabaron dos reacciones cada uno: una como perdedores y otra como ganadores.

Quien se convierta en el verdadero ganador de MasterChef Argentina se iba a enterar en su casa, no en vivo. Así fue y Gastón Dalmau se enteró en Los Ángeles, donde reside y trabaja en los estudios de Marvel, que había ganado el concurso.

Sin embargo, según se pudo confirmar, a partir de mañana las galas de La Voz Argentina serán televisadas en vivo hasta la instancia final. Miércoles y jueves, serán las semifinales mientras que el viernes habrá un repaso de cómo fue el recorrido de los participantes, con entrevistas, anécdotas y situaciones emotivas. Y el domingo será la gran final, que irá en vivo y donde el voto del público será determinante para conocer quién será la nueva voz argentina.