Durante su paso por la farándula argentina, Fernanda Herrera fue reservada. Parada junto a Marcelo Tinelli en uno de los escenarios más vistos de la Argentina, compartió abiertamente su pasión por la cumbia, los caballos y el baile; pero sobre su vida familiar, su pasado en la política y los detalles de la causa que la hizo famosa, la "abogada hot" no dejó escapar nada.

Herrera mantenía una vida tranquila a principios de 2016: distanciada de su familia, la mujer trabajaba junto a su pareja, Ismael, en el estudio jurídico que abrieron juntos y dedicaba su tiempo libre al canto y los caballos. Todo esto cambió cuando su nombre llegó a los titulares, en el marco del juicio de los bolsos.

La noticia de que José López, exsecretario de Obras Públicas kirchnerista, fue sorprendido mientras intentaba esconder bolsos con dinero y joyas en un convento en General Rodríguez fue un fenómeno viral. Sin embargo, el debut en el Bailando no fue la primera vez que la "abogada hot" cantó en televisión.

Pasión de Sábado y candidata a vicepresidente

Para Herrera, su debut musical y su debut político sucedieron al mismo tiempo. En 1999, con 26 años, recién recibida y todavía morocha, Herrera fue invitada a compartir la fórmula presidencial de la Alianza Social Cristiana, en calidad de vicepresidente junto a Juan Ricardo Mussa.

Años más tarde se referiría a su breve paso por la política por la pantalla de elTrece: "No me interesa la política, me presenté porque necesitaban una figura femenina", aclaró en la pista del Bailando. A pesar de su desinterés por la política y su aprehensión con los discursos, su compañero de fórmula la recuerda por su conexión con la gente:

"Tenía una vocación fuerte por los temas sociales, por los menores con problemas con la Justicia. Íbamos a los barrios y la gente se quedaba sorprendida con su pinta y ella se quedaba horas hablando. La conocían porque era la época en la que empezaba a cantar en la televisión y en la campaña venía muy bien una mujer así", recordó Mussa para NOTICIAS en 2019.

Si bien su debut político no resonó con la gente, ganándole un modesto 0,28% de los votos, su debut musical fue otra historia. Durante la campaña electoral, Herrera había firmado con una productora para grabar su primer disco, y a los pocos meses salió por Pasión de Sábado con su banda, "Fernanda y los dulces". Pero luego de algunas presentaciones, la televisión no la recibiría por varios años, cuando regresó a la farándula como la "abogada hot".

Almuerzan hoy, con la señora Mirtha Legrand

"Usted me intriga, doctora", le dijo la Chiqui a Herrera cuando la recibió en su famosa mesa. "Es bailantera, le gusta la cumbia, se viste de una manera llamativa, tiene caballos…". La conductora del histórico puso en manifiesto al curiosidad que todo el país sintió al ver a la abogada Herrera entrar en la causa judicial del momento.

Herrera capturó la atención del público con su apariencia, llegando a ser conocida como "Alfanito" por su parecido con Graciela Alfano. "Yo la veo que usted quiere ser famosa, le gusta la fama", reflexionó Legrand tras una serie de punzantes preguntas a su invitada. "Mire Mirtha, he ido a los programas por compromiso. Cuando salgo del penal están los medios, es imposible no dar una nota" fue la respuesta de Herrera, quien mantuvo su sonrisa toda la comida.

Legrand también la cuestionó sobre su vida familiar, perguntando directamente si era cierto que su madre se encontraba en prisión domiciliaria. Esquivando la pregunta, Herrera prefirió mantener su vida familiar reservada, pero no sería la última vez que las preguntas por su familia le hicieran pasar un mal rato. A pesar del incómodo intercambio, Herrera continuó con la cabeza en alto y en poco tiempo se incorporó al certamen de baile más famoso de la Argentina.

La "abogada hot" de Showmatch con Marcelo Tinelli

La "abogada hot" en su debut por la pantalla de elTrece.

El debut de la "abogada hot" fue un momento viral en todo su derecho. Anticipada por semanas, cuando Herrera finalmente pisó la pista del Bailando en calidad de participante la respuesta fue abrumadora. Luego de renunciar a su cargo en la causa de José López, Herrera bailó, cantó y capturó a la audiencia de La Academia.

Su performance y cover del tema de Thalía "Desde esa noche" la dejó en el centro de la farándula argentina por la noche, pero la manaña trajo una amarga sorpresa. El dia siguiente a su debut en el certamen, los portales reportaron que la "abogada hot" renunciaba al Bailando. El motivo, un informe emitido en el programa Los ángeles de la mañana sobre su vida y un accidente que sufrió en su adolescencia.

"Hoy tomo esta triste decisión de renunciar al Bailando ya que en el día de la fecha en un programa satélite de El Trece se mencionó a mi papá como culpable de mi accidente. Ese es el límite", escribió la doctora en su cuenta de Twitter. En el mencionado informe, se afirmaba que Herrera "sufrió un ataque con ácido debido a un presunto ajuste de cuentas de un narco hacia su padre", acusación que la doctora desmintió.

Se acabó. Todo tiene un límite y no voy a tolerar que se difame mi figura artística y profesional. No pertenesco a este lugar. — Fernanda Herrera (@FernandaHotOk) July 13, 2016

Herrera reconoció la existencia del accidente en diálogo con Este es el Show, explicando que "fue por una explosión de gas". En el programa, la abogada contó que lo que vivió con esas heridas "fue muy traumático" y pasó muchos años hasta que se recuperó. Incluso tuvo que realizar una rehabilitación importante para poder caminar nuevamente.

Luego de la polémica renuncia, Herrera decidió continuar en el certamen. Luego de su momento de estrellato Herrera parecía decidida a continuar su camino a la fama, consiguiendo a través de Moria Casán que la representara Ricardo Casquero, estimado productor del ámbito. Sin embargo, luego de su paso por Showmatch la "abogada hot" volvió a desaparecer de la televisión argentina.

El presente de la "abogada hot"

"Tuviste un momento de mucha exposición, muy mediático, y después te tragó la tierra, desapareciste", comenzó Ángel De Brito, al aire por su programa Los ángeles de la mañana. Cinco años después de su salto a la fama, Fernanda Herrera se sentó en el sillón del ciclo de elTrece y recordó su paso por la televisión.

"Lo que pasa es que me aboqué de lleno a mi profesión, a mi función de abogada, y de hecho continuo porque es mi trabajo, es mi fuente laboral de toda la vida", aclaró Herrera. Luego del caso de José López, la "abogada hot" tuvo sus encuentros con los medios por su participación en otros casos de gran exposición, como cuando se convirtió en la representante legal de Raúl Velaztiqui Duarte, imputado en la causa de Natacha Jaitt, o el de la defensa de Jonathan Acevedo, el joven de 18 años acusado de asesinar al colectivero en Virrey del Pino.

Fernanda Herrera, la "abogada hot" de Showmatch.

"En ese momento sí, vos sabes y todos saben que el Bailando te consume muchas horas, mucho tiempo, y la verdad que se me hizo muy difícil, pero bueno, aún así lo pude hacer", reconoció Herrera a principios de 2021. En diálogo con TN Show, la abogada confirmó que continúa ejerciendo el derecho penal y su pasión musical, aunque esta última haya tomado un paso atrás.

En cuanto a volver a presentarse frente a las cámaras, hoy Herrera duda: "Lo evaluaría porque hoy la prioridad es mi profesión y cuando estuve en la TV hice las dos cosas y me demandó mucho tiempo. Fue complicado porque tenía pocas horas de descanso y para ver a mis familiares". Mientras continúa concentrada en el derecho, la "abogada hot" reconoció que no ha olvidado su parte artística, pasión que para ella "siempre está latente".