Sin lugar a dudas, los maestros dejan una huella en nuestra vida y cumplen un rol fundamental en los primeros años de nuestra formación afectiva, personal y educativa. Aunque en nuestro país su trabajo sea cuestionado muchas veces, y pese a que no sean recompensados por su labor como debería ser, este 11 de septiembre no les faltan las muestras de cariño y de respeto de aquellos alumnos y seres queridos que saben la importante tarea que llevan adelante año tras año delante de los pizarrones, o, en estos últimos tiempos, frente a las clases virtuales.

Debido a que esta vez la fecha conmemorativa cayó un sábado, los mensajes y saludos por el Día del Maestro se plegaron en las redes sociales, donde desde las primeras horas abundan fotos, tarjetas, videos, y otro tipo de gestos cariñosos para felicitarlos.

Por otra parte, en esta jornada, además de pensarse en figuras destacables, como la del expresidente sanjuanino y “padre de la educación argentina”, Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció un día como hoy hace 133 años, también se suele pensar en esta fecha en otras personalidades que se dedicaron a la docencia pero terminaron tomando otros rumbos.

Es el caso de varias celebridades del mundo del espectáculo, que pese a haber iniciado una carrera como maestros en su juventud, finalmente se encontraron con otra vocación que los catapultó a la fama y al reconocimiento mediático.

Algunos se dedicaron a la música, otros a la actuación, y otros al humor o a la presentación de programas televisivos y radiales. Entre ellos se encuentran Susana Giménez, “Maju” Lozano, Evangelina Anderson, Marita Ballesteros, Gilda, “Chino” Volpato y Miguel del Sel, o Marcela Feudale, por nombrar a los más reconocidos.

Susana Giménez

Quizás algunos lo sepan, quizás otros no, pero la protagonista de “La Mary” y estrella total de la televisión argentina se graduó en su juventud como maestra de primaria. Sin embargo, “La Su” nunca llegó a ejercer profesionalmente, sino que realizó algunas prácticas en colegios.

“La clase que más me costaba era la de la germinación, se me hizo un blanco, hice lo del poroto con el secante, pero no sabía cómo explicarlo", contó Giménez al personaje de Antonio Gasalla, La Abuela, en su programa.

Maju Lozano

María Eugenia Lozano, a quien se conoce mejor como “Maju”, es una reconocida modelo, actriz, comediante, periodista y conductora de numerosos programas. Sin embargo, poco se sabe sobre su pasado como docente.

La hermana de Vero Lozano contó que se recibió de maestra jardinera en su Entre Rios natal, y compartió que junto a Valeria Mazza tenía un grupo de “once amigas muy unidas” que aspiraban a ser “maestras o psicopedagogas”.

Evangelina Anderson

La modelo estudió para ser maestra jardinera, pero su camino se torció luego de un tiempo y encontró el éxito y la felicidad en otros rubros.

"Decidí ser maestra, a la par que estudiaba comedia musical en la escuela de Julio Bocca y hacía campañas gráficas. Hasta que un día me descubrió Mónica Corona, la mujer de Jorge, y me ofreció trabajar en revista. Al final, nunca ejercí como maestra", explicó alguna vez la mujer de Martín Demichelis.

Marita Ballesteros

Si bien se consagró como una de las grandes artistas de nuestro país por sus múltiples apariciones en el cine y la televisión, primero se dedicó a la docencia. Estudió y ejerció dos años como maestra. Más tarde trabajó en una compañía de aviación y a los 29 finalmente se dedicó de lleno al teatro.

Gilda

La famosa cantante de la movida tropical, a quien el martes de esta semana se conmemoró por los 25 años de aniversario de su pérdida, tuvo sus inicios profesionales adentro de las aulas de un jardín de infantes. Así fue como la conoció su mánager y posterior pareja, “Toti Jiménez”, al escucharla cantar en un acto escolar.

Aunque estudió y se desempeñó como maestra jardinera en un colegio católico, a los 29 años decidió volcarse a su pasión artística y abandonó el colegio para siempre, para brillar sobre los escenarios.

Chino Volpato y Miguel del Sel

Los ex Midachi se encontraron por primera vez en el instituto donde estudiaron el profesorado de educación física, en Santa Fe. Juntos comenzaron a realizar presentaciones humorísticas y más tarde conocieron a Dady Brieva y formaron el trío.

Marcela Feudale

La célebre “enana” Feudale tiene un pasado poco conocido para los fans de Videomatch y Showmatch: sus principios como y su título como profesora de historia. Pese a ser una de sus pasiones y señalar que le gusta leer y charlar al respecto con amigos, alguna vez dijo que no sabe si podría volver a dar clases luego de tanta exposición.