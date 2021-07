Los primeros documentos de identidad para personas no binarias, es decir que son neutrales en cuanto al género, podrán ser emitidos por el Gobierno Nacional a partir del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández.

Este miércoles, el mandatario anunció el decreto en un acto realizado en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. La medida relacionada con la posibilidad de garantizar el derecho a identificarse como "no binario", categoría que será incluida en el Documento Nacional de Identidad (DNI). La decisión tiene como objetivo respetar la Ley de Identidad de Género.

Con la emisión de los primeros DNI no binarios, Argentina se convertirá en el primer país de la región en reconocer este derecho en los documentos de las personas. El DNI no bienario servirá para realizar todos los trámites que se pueden concretar con el emitido hasta el momento y tendrá el mismo valor.

��"Hoy celebramos un nuevo aniversario de la promulgación del matrimonio igualitario, que fue el comienzo, en gran medida, de todo esto". El presidente @alferdez en el anuncio de la puesta en marcha del DNI para personas no binarias. pic.twitter.com/EjD9c9jynP — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 21, 2021

El Decreto presidencial 476/2021 publicado en el Boletín Oficial especifica que en los DNI y "Pasaportes Ordinarios para los argentinos en el campo referido a 'sexo' pueden ser 'F' -Mujer-, 'M' - Varón- o 'X'".

En ese sentido, los DNI mostraban, hasta el momento, una categorización binaria, que no tenía en cuenta la autopercepción del individuo. Ahora se podrá utilizar la nomenclatura "X" en el campo "sexo", que incluirá a los géneros "no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no registrado; o cualquier otro significado acorde con la persona que no se siente incluida en la dicotomía masculino / femenino".

Las declaraciones de Alberto Ferández sobre el decreto para incluir en los DNI a personas no binarias

El presidente Alberto Fernández aseguró en el acto lde este miércoles que "hay mil modos de amar, ser amado y ser felices" y celebró que "cada uno encuentre la felicidad a su modo", al tiempo que destacó la necesidad de "hacer todo lo que se pueda para seguir avanzando" en la incorporación de derechos en la Argentina.

El mandatario asumió que a la comunidad "le costó mucho aceptar la diversidad" y entender que "somos todas, todos y todes" y lamentó que se "hizo algo imperdonable, que es discriminar, ocultar y poner en un costado para que nadie los vea".

La categoría no binario será marcada en el documento con una "X". (Télam)

El mandatario sostuvo que al Estado "no debería importarle el sexo de sus ciudadanos" y afirmó que el ideal se alcanzará "cuando todos seamos todes", al tiempo que destacó que, mientras se busca "el ideal", se avanza en "lo posible", en referencia al cambio introducido en cuanto a definición de género en los DNI.

"Avancemos todo lo que podamos ahora que estamos nosotros", dijo con entusiasmo el mandatario en alusión a conversaciones que mantiene con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al anunciar el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas.

En el acto, acompañaron al mandatario los ministros de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Interior, Eduardo de Pedro.



También estuvieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma ibarra; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; y la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda.

¿Qué dice la Ley de Identidad de Género y qué significa que una persona sea no binaria?

El decreto dispuso que el Renaper "deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

La Ley 26.743 establece el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona de acuerdo con ella, a ser tratada en consecuencia y, especialmente, a "ser identificada de esta manera en los instrumentos que prueben su identidad".

El Ministerio de la Mujer de Argentina define a las personas no binarias como aquellas que "no están representadas por las mismas posiciones binarias de expresión de identidad de género y expresión de género (masculina o femenina) y resaltan su descontento con éstas así como con el sistema binario de asignación de género".

Para entender qué significa la identidad de género, debemos remontarnos a las bases de la ley, la cual refiere que este término determina la "vivencia interna e individual del género como lo siente cada persona, que puede corresponder o no al sexo asignado al nacer, incluida la vivencia personal del cuerpo. Esto puede implicar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos u otros, siempre que se elija libremente. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el habla y los modales".

Por último, las autoridades del Ministerio de Trabajo prohibieron que los números de seguro social (CUIL) reflejen el género de la persona. De igual manera deberá adecuarse la AFIP. El Gobierno dio 120 días para que los organismos que integran la Administración Pública Nacional, se adecuen "las adecuaciones normativas, tecnológicas y de sistemas que resulten necesarias" para la "efectiva implementación" del la ley.