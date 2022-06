El actor Atilio Veronelli ingresó este miércoles al Hospital Eva Perón luego de sufrir una insuficiencia cardíaca. Desde su internación, envió un audio que impactó en las redes sociales, donde cuenta su delicado estado de salud y la dificultad que tiene para respirar.



Tras dos días internado en la Unidad Coronaria del establecimiento ubicado en Merlo, se conocieron novedades acerca de la evolución del artista que alertaron al mundo del espectáculo.

Desde su cuenta de twitter, el periodista Juan Etchegoyen compartió un audio enviado por el representante Marcelo Villanueva. Allí, Veronelli cuenta en primera persona:

“El tema es que no tengo respiración viste, camino cinco pasos y parece que haya hecho dos cuadras, y encima un cuadro de anemia”.

El desgarrador mensaje no tardó en viralizarse en redes sociales. “Me acomodo las sábanas y me canso”, sostuvo el productor, sobre su estadía en el Hospital, y agregó: “Llegué y el médico me dijo usted no está pálido, está transparente”.

A pesar del preocupante panorama del actor de 62 años, él destacó que lo “tratan muy bien” en el establecimiento y que, por el momento, están “surfeando este momento espantoso”. “Esperemos que todo mejore”, anheló.

El estado de salud de Atilio Veronelli

Fue este miércoles al mediodía cuando Nazarena Vélez sorprendió a sus seguidores al compartir la triste noticia sobre la internación de Atilio Veronelli. La actriz explicó: “Mi amigo, hermano, está internado en el hospital Eva Perón. Fue un susto importante, pero sé que está bien. Está en la Unidad Coronaria, con una pequeña insuficiencia cardíaca”.

Al correr de las horas, la panelista confirmó en LAM que el actor sufrió dos infartos en los últimos días y tuvieron que internarlo. Esto agrava su cuadro cardiológico, al tener como antecedente una cirugía en 2014, donde le colocaron ocho stent.

.

No obstante, y a pesar de los detalles de su entorno, el periodista Santiago Cúneo, quien realiza el programa 1+1:3 junto a Atilio Veronelli, negó este parte: “No es cierto que haya tenido infartos. Por lo menos, no ahora, los ha tenido en el pasado. Ninguna característica ni patología parecida son las que llevaron a Atilio a la internación”.

Además, remarcó que “Atilio está bien cuidado, bien atendido, no necesita nada, está en un buen estado, chatea, habla, se queja”.