Detrás de cada emprendimiento hay una gran historia de resiliencia. Erica Moreno, oriunda de la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja, es un claro ejemplo de eso. Es que ella es artista y ante el surgimiento de la pandemia de coronavirus tuvo que reinventarse, razón por la que decidió emprender y dedicarse a la apicultura. A menos de dos años de producir, su miel le abrió muchas puertas: no solo obtuvo el primer premio del Concurso Internacional de Mieles, sino que además la llevó a participar de la primera edición de la Expo Norte Grande, que se realiza en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

"La pandemia fue un quiebre que me llevó a la apicultura. Es que me di cuenta que los únicos negocios que funcionaban en ese entonces, eran los alimentos y la farmacia. Entonces empecé a ver que podía hacer con un campo de mi familia que yo tenía y que había que trabajarlo", contó Erica, en diálogo con cronica.com.ar. Luego de descartar la agricultura y la ganadería, surgió la iniciativa de dedicarse a la apicultura.

"Pretty Woman", el emprendimiento que surgió como consecuencia de la pandemia.

"Invertí todos mis ahorros. Me la jugué, aunque mi familia no estaba muy de acuerdo", expresó la emprendedora, que asegura que en ese entonces "no tenía conocimiento" sobre el tema.

"Después fui empezando a estudiar, y tomar cursos, sobre todo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), porque tenes que tener ciertas condiciones técnicas para manejar las colmenas", contó Erica, quien actualmente desarrolla el negocio familiar con total éxito del que también participan sus dos hijos.

En una primera instancia compró cinco cajones, los cuales contienen las camaras con las abejas, denominado, "material vivo".

"Arranqué con cinco colmenas que en temporada cada una llega a tener cincuenta mil abejas cada una", contó. En esa primera cosecha recordó elaborar 150 kilos de miel.

Se estima que la abeja hace aproximadamente doscientos vuelos para hacer un kilo de miel.

"Ahora tengo doscientas colmenas, entonces voy a sacar 6000 kilos, y hace menos de dos años que arranqué", remarcó orgullosa.

"Pretty Honey", una miel femenina

Así nació, "Pretty Honey", la miel que produce Erica, la cual describe como "muy femenina".

"Yo le quería dar mi toque", remarcó. La miel de "Pretty Honey" se origina en base a la flor de una planta denominada "Mimosa", que tiene una buena producción de néctar. Según explicó se trata de un "arbusto muy pequeño" que se encuentra en "zonas áridas y acotadas de la Argentina", razón por la que solo está en tres provincias. Aunque también produce mieles de algarrobo y garabato.

"Eso hace que sea una miel diferente, especial. Es aromática, suave al paladar, y clara por la floración que tiene", expresó Erica, y remarcó que las miel clara, es la preferida a nivel mundial.

En marzo pasado Erica envió muestras de su producción al Concurso Internacional de Mieles, que se desarrolla en la provincia de Entre Ríos.

Erica Moreno es oriunda de la provincia de La Rioja.

"Salí primera en mieles claras, a nivel nacional", remarcó. A partir del reconocimiento la demanda fue mucho mayor. "Me las empezaron a sacar de las manos", contó.

Incluso surgió la posibilidad de participar del Foro Internacional de la Mujer Emprendedora que se hace en Roma, Italia, el 9 y 10 de septiembre, del que "pronto sabrá el resultado".

A su vez, expresó que este año fue "bendecido" en cuanto al resultado de cosecha. Es que el período de producción es cuando hay floración y tiene comienzo a partir del 5 de octubre hasta fines de diciembre.

"Fue excelente este año que pasó, ya que tuvimos una tercera cosecha porque llovió tardío", sostuvo.

Con un emprendimiento que parece no tener techo, y todas las ganas de seguir trabajando para que así sea, Erica sueña a lo grande.

"Espero que mis hijos sigan con el emprendimiento familiar, cuando uno hace esto, lo hace pensando ellos, y nada me gustaría más que lo sigan haciendo crecer", concluyó.