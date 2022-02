Un fuerte cruce twittero protagonizaron David Adrián Martínez conocido como El Dipy, y el ex empresario de la carne, Alberto Samid. La discusión virtual se originó por un comentario del cumbiero sobre Juan Domingo Perón dicho en un programa de televisión.

El ex Vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires, afín al peronismo, no pudo quedarse callado y salió a cruzarlo con todo a través de su cuenta de Twitter: “Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón”, escribió contundente en menos de los 280 caracteres que permite la plataforma. Para redoblar la apuesta, lo arrobó en el mensaje.

La respuesta de Martínez no se hizo esperar: “¡Hola Alberto! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica ¡Besos bebe!”, le escribió, picante.

Samid no se achicó, y disparó: “Che, burro, ¿sabes por qué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata ¡Les jodía que los sectores más humildes puedan comer carne!”.

Y el Dipy contraatacó: “No sabía que “EVASIÓN” se le llamaba a la carne barata para gente humilde. Encima te tuvimos que pagar todos la vuelta en avión de Belice porque te hiciste el chapo Guzmán y te salió para el c...Siguiente pregunta…”. Y continuó: “¿Qué pasó, Alberto, que no contestas? Decime dónde”. Y lo chicaneó: “Bue. Yo también te pregunto eso. En tu casa porque no podés salir. Daleee”.

.

El intercambio no terminó. A las horas, Samid volvió a la carga y le advirtió: "Preparate porque cuando te encuentre esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre". A lo que el creador del hit “Soy soltero” no se achicó: "Si lo dejan salir de la prisión domiciliaria, me voy hasta su casa en Ramos, ahí en Avenida de Mayo, y lo arreglamos. Yo no soy Mauro (Viale), Alberto! Lo arreglamos como quiera. A los guantes o a los tiros. Usted elige", escribió, provocador.

La vez que al Dipy le cerraron la cuenta de Twitter

En 2021, la cuenta del Dipy fue suspendida por Twitter. Según las normas de la plataforma, fue sancionada de forma temporal por alguna de las agresiones y descalificaciones que el músico suele hacer de forma constante hacia distintos referentes de la política.

En cuestión de minutos, decenas de tuits se expresaron al respecto y muchos sostuvieron que al perfil "se lo bajaron los peronistas porque algo de lo que diga El Dipy, puede llegar perjudicar a alguien".

Mientras que la publicación que más resaltó fue la del periodista Luis Gasulla, quien afirmó: "Quieren silenciarlo. Sigan al Dipy por acá". El tuit, para sorpresa de muchos, cosechó alrededor de 700 likes y más de 500 retuits.