Un hombre discapacitado comenzó su propio emprendimiento. Según él, las posiblidades laborales para personas en su condición son muy limitadas. Es por esto que se vio obligado a sustentarse económicamente por si mismo. Así fue como empezó a vender medialunas de jamón y queso por Banfield, Lomas y Temperley. No solo eso, sino que las reparte en persona en su bicicleta.

El protagonista de esta historia, identificado en Twitter como Orlando Benigno, especificó en un aviso que su condición no le permite ir más lejos que zona sur, pero cualquier internauta que desee sus medialunas y pueda acercarse, "bienvenido sea".

En un tuit donde mostró la calidad de sus medialunas, que por cierto, le tentó a más de un usuario, expresó: "Hola. Vendo medialunas rellenas de J&Q que hago yo mismo. Las reparto con mi bici, por Banfield, Lomas, Temperley, más lejos no. Es mi emprendimiento. No me dan trabajo por ser discapacitado. Pero no soy incapaz. Consultas al DM. Mercado Pago: nob1307@gmail.com. Agradezco RT. Grs".

Hola. Vendo medialunas rellenas de J&Q que hago yo mismo. Las reparto con mi bici, por Banfield, Lomas, Temperley, más lejos no. Es mi emprendimiento. No me dan trabajo por ser discapacitado. Pero no soy incapaz. Consultas al DM. Mercado Pago: nob1307@gmail.com. Agradezco RT. Grs pic.twitter.com/zNTrO9Hw2O — Orlando Benigno Natiello (@OrlandoNatiell1) September 22, 2021

A través de la red social compartió una secuencia de fotos donde se ve todo el proceso de las medialunas, desde su preparación hasta la terminación final: bien gordas, húmedas, doradas por el almníbar y un generoso jamón y queso adentro.

"Hola, tengo amigas de la zona para pasarte que seguro compran, ¡Alta pinta!", "Orlando, te felicito por el empeño, el sabado juega el Taladro, seguro te ayude, abrazo" o "Hola Orlando, seguime y te escribo por privado" fueron solo algunas de las repercursiones por parte de internautas que no solo empatizaron sino que se ofrecieron a ayudar.

Si bien en Twitter suelen reinar las humoradas, memes y gifs, también hay lugar para los llamados a la solidaridad y la colaboración a causas nobles. En otro tuit, Orlando amplió su historia de vida y reveló que sufre violencia familiar.

Busco alquiler. Lo pago c/trabajo o contraprestacion a convenir c/dueño. Desempleado. Discapacitado, no incapaz. Soy de Lanús. En etapa de duelo. Sufro violencia emocional familiar. Tecn. electrom. Sé informática, RS, cualquier tarea. Soy buena persona y de fiar. Agradezco RT. �� pic.twitter.com/WLlNwxHmu5 — Orlando Benigno Natiello (@OrlandoNatiell1) September 24, 2021

A la par, expresó que sabe de informática y tecnología, por lo que sigue abierto a escuchar ofertas de trabajo y no se rinde.