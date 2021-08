Es la tercera generación de una familia gastronómica y decidió continuar con esta tradición hace más de 20 años cuando abrió su primer negocio en Las Vegas, Estados Unidos. Made in Argentina es el restaurante con el Pablo Rodríguez inició su sueño a fines de los 90.

"Mis abuelos emigraron a Argentina del norte de España. Mi papá tuvo su restaurante y ahora me toca a mi seguir la tradición familiar. Crecí viendo el buen servicio que se le brindaba a la clientela, cuidando los pequeños detalles, usando ingredientes naturales,típicos de mi tierra”, cuenta Rodríguez en la página oficial de su local.

.

Su padre tuvo su restaurante en el barrio porteño de Belgrano, lugar donde se crio. Su amor por las recetas caseras las heredó de su madre, de Córdoba, y su abuela materna. Pablo no había estudiado para ser chef, se preparó para ser mecánico en electrónica, aunque siempre estuvo ligado al mundo gourmet. Trabajó en varias cocinas e inclusó llegó a ser gerente, pero había algo más que lo inquietaba.

El sándwich de milanesa es una de las opciones que se encuentran en el menú. (Gentileza: Made in Argentina).

En 1998 realizó un viaje a Las Vegas y vio la chance de empezar con su propio restaurante. La primera travesía duró tres meses. Cuando regresó a Argentina recaudó dinero y volvió a Estados Unidos donde se le presentó la oportunidad de comprar un local cercano al estadio de Las Vegas Raiders y al lujoso Luxor Hotel & Casino.

“Primero vine y me quedé tres meses. Me di cuenta que era mi lugar en el mundo, donde quería estar. Regresé a Argentina antes de quedar ilegal, volví a los seis meses y acá me quedé. Estuve siete años sin poder salir del país, hasta que pude conseguir mis papeles y acá estoy”, explicó a El Planteo.

Así nació Made in Argentina, contraba con tres empleados y un menú bien argentino. Un clásico que no falla y el "caballito de batalla" del local fueron las empanadas. Sin embargo, una de las novedades que llamó la atención este último tiempo fue el chimichurri, esa salsa clásica que no falta en el choripán, con cannabis (marihuana).

.

Un día se le "ocurrió agregarle gotitas de cannabidiol (CBD)" al chimichurri y así revolucionó el menú con la clásica salsa argentina. Pablo tiene la intención de utilizar tetrahidrocannabinol (THC) "para que sea más pegador", contó. En Nevada la marihuana es legal para consumo medicinal y recreativo, pero no debe salir de esa jurisdicción.

El menú se pensó en base a un clásico bodegón porteño: milanesas a la napolitana, a caballo, empanadas, ñoquis, canelones, parrilla, choripanes, milhojas, flan con dulce de leche, postre vigilante, entre otros.

La receta para hacer las empanadas son de su madre y de su abuela. "Mi vieja es de Córdoba y las de carne originales eran con pasas de uva, dulces y fritas, pero acá les saco eso y las hago especial sólo para algún cordobés perdido", explicó.

Actualmente el negocio de Pablo cuenta con ocho empleados y está en búsqueda de nuevos trabajadores para la producción y venta del chimichurri con cannabis.