Con la llegada del nuevo año, Bloomberg publicó su lista 'Where to Go in 2022' (a dónde ir en 2022) con los 25 destinos más emocionantes para viajar con familia y amigos. Entre los elegidos, destacó un campamento de lujo en la Patagonia argentina.

Para la selección, la publicación estadounidense explicó que se enfocó "en nuevas formas de reunirnos" en tiempos de Covid-19. "Una expedición de glamping en la naturaleza argentina se hace aún más memorable con la familia a tu lado, y una aventura de cata de whisky en Gales no sería lo mismo sin amigos, ¿verdad?", señala el artículo de Bloomberg Pursuits.

La lista, que incluye lugares de todo el mundo, menciona cuatro destinos de Sudamérica: José Ignacio en Uruguay, Pereira en Colombia, las Islas Galápagos en Ecuador y la Patagonia en Argentina.

"Solo Harry Hastings, fundador de Plan South America, podría soñar con una experiencia en la que los Andes remotos y las Pampas azotadas por el viento sean el telón de fondo para que múltiples generaciones se reúnan en el lujo. Es un escenario de reunión familiar que suena como un reality show salvaje", remarca el artículo de Bloomberg.

La experiencia que describe Bloomberg se llama Nomadic Camp y la ofrece la compañía Plan South America, siendo la primera de este tipo en Argentina: se trata de un nuevo campamento de lujo que tiene capacidad para grupos de 2 hasta 100 personas en los rincones más salvajes del país.

"El nuevo Nomadic Camp de la compañía despliega sitios de glamping sin dejar rastro, que pueden acomodar hasta 100 invitados en los rincones más remotos del país, ya sea en el desierto de la puna alta o en el Parque Nacional Los Glaciares, con comodidades que incluyen cenas de asado con Malbec. Con base en la Región de los Lagos, uno puede tomar safaris en helicóptero a una bodega de gran altura en Salta o visitar un rancho en Corrientes", señala el artículo.

Para completar la experiencia, Bloomberg también recomienda el recientemente inaugurado Explora Chaltén, un lodge de lujo de 20 habitaciones inspirado en una estancia dentro de la Reserva Natural Los Huemules de 14.300 acres en la Patagonia argentina.

¿Cómo es el campamento de lujo?

El sitio web de la empresa que organiza estos campamentos, Plans Suth America, cuenta que tienen 35 tiendas de lujo estilo safari, todas con camas individuales y dobles, baños ecológicos y duchas de agua caliente.

El enfoque en la sostenibilidad, por lo que el objetivo es no dejar rastro ambiental: solo se contrata personal local y se consumen productos locales, que generalmente se cocinan a fuego abierto. Y si bien el campamento nació en la Patagonia, se puede desplegar en cualquier parte del país.