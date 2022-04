Por Francisco Nutti

@franNutti

Se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas y el excombatiente Saúl Pérez, reconocido por posar con un ejemplar del Diario Crónica en el archipiélago durante el conflicto bélico de 1982 que enfrentó a Inglaterra con Argentina, recordó a este medio su paso por las islas y señaló que "gracias a la repercusión de esa foto mi viejo pudo enterarse de que yo estaba con vida".

Era el 13 de abril de 1982 cuando la vida de este hombre de por entonces 19 años cambió para siempre. Aquella madrugada, el Hércules 130 en el que volaba, aterrizó en Puerto Argentino sin saber que los 74 días posteriores los pasaría en una trinchera, desde donde padeció lluvias interminables de balas y decenas de bombardeos desde los helicópteros.

La famosa foto que Pérez se sacó con el Diario Crónica en sus manos.

"Mi primera semana en las islas yo me encontraba en Puerto Argentino con el regimiento de infantería mecanizado N° 6 de Mercedes", destacó. Sin embargo, con el correr de los días, se intensificaron los combates y el desgaste de los soldados se comenzó a notar.

"Viví momentos aterradores, además de la inclemencia del tiempo con 10 grados bajo cero, teníamos mala alimentación, estábamos en un pozo de zorro que se llenaba de agua y humedad, con la ropa no adecuada para soportar temperaturas frías", explicó y agregó: "Nadie te daba la seguridad de que volvería con vida. Siempre me pregunto por qué se quedaron mis compañeros que murieron en Malvinas y no yo".

La famosa foto

"La tarde que me sacaron la fotografía donde estoy leyendo el diario Crónica fue el día de la visita del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri. Junto a él llegaron los diarios, lo que no era común, también había periodistas y allí fue donde me retrararon", explicó.

"Lo agarré porque mi viejo toda la vida compró el Crónica, desde que yo era chico. Entonces era una manera de estar con él en ese momento tan difícil", continuó. Asimismo, resaltó que "la repercusión que tuvo esa foto fue muy grande. Cada vez que se trata el tema de medios y la guerra esa imagen, como otras tantas, se tiene en cuenta".

Saul, en el edificio del Diario Crónica. (Hernán Nersesián/Crónica)

La post guerra

"La guerra de Malvinas me dejó cientos de hermanos de batalla. Cientos de padres y de hermanos de compañeros caídos. Todos conviven en mi corazón", relató Pérez, quien sostuvo que cuando tuvo una reunión con Néstor Kirchner le dijo: "para un veterano de guerra, no hay nada mejor que otro veterano de guerra", parafraseando a la famosa frase del peronismo. ¿Por qué? porque comprendía, porque entendía, porque contenía, porque sabía escuchar y sabía brindar respuesta a diversas situaciones que vivían los compañeros".

Su reflexión por los 40 años

"La reflexión que me invade es tristeza porque pasaron 40 años y hoy en día tenemos a la OTAN con base en las Islas Malvinas. La política exterior no es la adecuada y tampoco se reclama como debería reclamarse en los orgaismos internacionales", dijo.

El ex combatiente Saúl Pérez, en el edificio de Crónica. (Hernán Nersesián/Crónica)

En esa línea, se explayó: "Cuando asumió a la presidencia Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández se reclamaba por Malvinas, era un tema prioritario en la agenda del Estado. Se buscaba que los británicos no extraigan los recursos que le pertenecen al pueblo argentino, se exigía que se cumplan las resoluciones de la ONU que durante la gestión de Mauricio Macri se entregaron. Incluso hoy por hoy, el abandono hacia los veteranos en materia de salud es muy grande. Hay muchos que en el interior del país deben viajar más de 30 kilómetros para atenderse con un dentista y además tienen que pagar un arancel".

"Este no es el país que nosotros queremos. Cada vez hay más hambre, desocupación, desazón, tristeza, gente que la está pasando muy mal. Nuestro pueblo está pasando hambre", remató, indignado por la situación actual por la que transita Argentina.