En medio del escándalo que vive la familia Maradona ante las recientes declaraciones públicas de Mavys Álvarez, la joven cubana que a sus 16 años fue novia del ex futbolista, ahora se le suma un nuevo capítulo, esta vez protagonizado por Vanessa Carnevale, ex pareja de Walter Christian Machuca, más conocido como "Chino" Maradona, sobrino del "10", quien habló con cronica.com.ar y lo acusó de "no hacerse cargo" de Uma, la hija de 4 años que tienen en común, "y de no pasarle la cuota alimentaria en tiempo y forma".

Carnevale, quien mantuvo una relación de 14 años con el padre de su hija, afirmó que recién este martes 12 de octubre "le depositó la plata", es decir, los 9 mil pesos que corresponden a la cuota alimentaria de su hija, cuyo pago debe efectuarse del 1 al 10 de cada mes. "Hoy me depositó pero porque lo escraché públicamente. Tengo que hacer estas cosas para que hagan lo que tienen qué hacer", afirmó la mujer que hace poco más de tres años está separada del Chino Maradona, quien en estos momentos se encuentra de vacaciones en las Cataratas del Iguazú junto a su nueva pareja.

.

En esa línea, la mamá de Uma, detalló que como el papá de su hija no le contestaba los mensajes por el depósito de la cuota alimentaria, le envió un mensaje a su madre, Kitty Maradona. "No sólo que me clavó el visto, sino que me bloqueó cuando le estaba diciendo que su nieta estaba enferma", afirmó indignada Vanessa. Asimismo, agregó que tampoco le sorprende la actitud de la hermana del ex futbolista porque pese a que es la abuela de Uma, "nunca se interesa por nada de ella".

Uma durante sus clases de equinoterapia.

De acuerdo, a lo que relató Vanessa, Uma, quien mañana cumple cuatro años, "está con una gripe fuerte", desde hace diez días, es por eso que ella necesitaba el dinero con urgencia: "Tengo que comprar remedios", puntualizó la ex del Chino Maradona. Además remarcó que cómo tiene que cuidar de la pequeña, ella no puede trabajar: "Yo laburo al día y si no trabajo no tengo plata, y ellos lo saben".

En esa línea, Carnevale expresó que su hija es autista, por ende necesita realizar distintos tratamientos y terapias para así poder acceder a una mejor calidad de vida. "Todo eso sale plata, por eso la necesito", remarcó en alusión a la cuota alimentaria.

.

No obstante, Vanessa relató que hace unos meses atrás, denunció a su ex pareja por maltrato:"En una oportunidad, Uma se fue unos días con él, y después me la trajo con cuatro chichones en la cabeza, y un moretón en la frente". "No sabemos qué pasó, si fue él o su mujer o quien fue pero la nena vino golpeada", sentenció Carnevale. De tal manera, remarcó que la Justicia le impuso una restricción la cual venció hace quince días.

Asimismo, Carnevale contó que la demora en el pago de la cuota alimentaria se repite todos los meses. "Me lo hacen a mí, yo sé que el odio es contra mí, para hacerme dar bronca, pero no se da cuenta que Uma es la que lo necesita, y la liga mi hija de rebote", remarcó.

Además, acusó al sobrino de Maradona de "no hacerse cargo de su hija". "Hace tres meses que no la ve, ni la llama para saber cómo está, ni nada", contó.