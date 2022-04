Felipe Fort no perdió el tiempo tras cumplir la mayoría de edad y ya se perfila como uno de los que “cortará el bacalao” en Felfort, ya que, tras festejar su cumpleaños en Miami, regresó al país y aseguró que planteará cambios en dos de las golosinas más importantes de la empresa. Cuando fue abordado por los periodistas habló de todo y ya dejó clara sus intenciones.

Antes que nada, en pleno aeropuerto de Ezeiza, anticipó que las cuestiones empresariales ya las charló con su familia. Al ser consultado sobre si iba a reunirse con los demás ejecutivos de la compañía, aseguró que “sí, ahí quiero estar”.

Cambios para el Marroc y el chocolate Dos Corazones

Una vez señalado esto, manifestó que el regreso a la Argentina estuvo condicionado por su familia, que le reclamó que regresase a Buenos Aires para asumir algunas responsabilidades de la empresa. “Eso fue complicado... Los llamé y les dije que me quería quedar unos días más (en Miami), pero me dijeron que no. Y al final, me terminaron diciendo que sí, porque soy medio gede. Querían que vuelva porque tengo cosas que hacer acá”, comentó.

Felipe y Marta Fort cumplieron los 18 en Miami.

Acto seguido, reveló que tiene en mente dos cambios muy importantes en cuanto a dos de los caballitos de batalla de la empresa: el Marroc y el chocolate Dos Corazones. “Quiero hacer el Marroc más grande y hacer un Dos Corazones... En realidad, una golosina al estilo Dos Corazones, pero con frases de Ricky”, indicó.

Sin embargo, admitió que para algunas de estas iniciativas todavía falta el quorum familiar. “Y... para el chocolate de Ricky está complicado, pero lo del Marroc va más encaminado”, reconoció. En adición, se refirió a los dichos de su primo Thomas, que le había propuesto tanto a él como a Marta, que estudien. “La realidad es que no tengo ningún estudio, estoy estudiando. No he terminado nada. Así que, en cierto punto, tiene razón”, admitió Felipe.

“Quiero hacer el Marroc más grande y hacer un Dos Corazones... En realidad, una golosina al estilo Dos Corazones, pero con frases de Ricky”, expresó Felipe.

Por otro lado, desmintió haber comprado un departamento de lujo en Miami, aunque si reconoció que estuvo “pispeando” el mercado inmobiliario. “No compré nada. Pero sí fui a ver porque es algo que yo quiero hacer en un futuro”, contó.

.

La muerte de Gustavo Martínez

“Me levanté, me llamaron, yo estaba en mi cuarto con un amigo, a punto de dormirme. Y cuando me enteré lo primero que hice, fue ir al cuarto de Martu. Ella no sabía y entonces le tuve que decir”, comentó, aunque también precisó que fue se hermana la que se le informó la noticia.

Por último, no opinó acerca de lo que se habló al respecto del fallecimiento de su tutor. “Eso lo hablaré en otro momento, cuando esté preparado. El tiempo le dará la razón a quien se la tenga que dar: si estoy equivocado, me la dará a mí. Si están equivocados los otros, se la dará a los otros”, finalizó.