Luego de que se hiciera pública una lista con su nombre entre las personas que visitaron la Quinta de Olivos durante 2020, Florencia Peña enfrentó intensas agresiones en las redes sociales cuestionando los motivos de su entrevista. La actriz desde entonces aclaró que se había reunido con Alberto Fernández para expresarle su preocupación debido al momento que atravesaba la industria audiovisual en el marco de la pandemia del coronavirus. Este lunes volvió a referirse a las reacciones en plataformas como Twitter e Instagram.

"No creí que iba a generarse este escándalo, esta operación directa hacia mi persona", comenzó la conductora antes de explicar que durante los momentos más duros de la cuarentena "se me ocurrió escribirle al presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar a todo lo que estaba pasando".

"¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie?", cuestionó Peña, furiosa. "¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se creen que es la gente?”, continuó.

Luego de que Nancy Pazos, panelista en Flor de equipo, mencionara que durante el mismo mes visitaron la quinta presidencial Alejandra Darín, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Susana Rinaldi, Carlos Rottemberg y Osvaldo Santoro con las mismas preocupaciones que Peña, la conductora cuestionó los motivos del “brutal ataque de una misoginia espantosa":

"¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente?", acusó.

La conversación previa a la visita de Peña a la Quinta de Olivos. (Cortesía Infobae)

Peña también se refirió a las acusaciones del diputado Fernando Iglesias, quien el domigo pasado se refirió a las visitas de Peña como "escándalos sexuales" en el programa de Diego Sehinkman: "Dijo que yo había entrado a las nueve de la mañana y que esto era un escándalo sexual", repitió indignada, preguntándose "¿Cómo a alguien inteligente se le puede ocurrir que voy a ir un martes a las once y media de la mañana a hacerle un pete, y disculpen, al Presidente? Es un delirio".

Con lágrimas en los ojos tras expresar su frustración, la conductora terminó su descargo con una aclaración: "Y no es porque yo sea una actriz importante que me estoy quejando, porque el mismo trato que yo recibí lo recibieron todas las mujeres 'lindas' que entraron porque si tenés un poco de tetas y te mostrás un poco suelta de ropita en Instagram sos un gatito. Déjennos de joder. Yo me muestro cómo quiero porque es parte de quién soy, es mi cuerpo y hago con el lo que se me canta", finalizó.

