Verónica Lozano compartió este viernes en sus historias de Instagram una fotografía de sus piernas vendadas luego de haber superado una larga operación para tratar sus tobillos fracturados por la terrible caída desde una aerosilla que sufrió hace unas semanas en un centro de esquí en Aspen, Estados Unidos.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefé) reapareció en sus redes con una señal de bienestar y salud para llevar tranquilidad a sus seres queridos. En la imagen, se la ve recostada en una camilla, mientras sostiene un plato de pasta –un regalo que le hicieron para desearle una pronta recuperación- sobre las piernas recién operadas y vendadas.

La foto que subió Vero Lozano a sus historias de Instagram (Fuente: @verolozanovl)

En los últimos días, la mediática estuvo internada en un hospital estadounidense y se mantuvo en contacto con sus seguidores vía Twitter para informar sobre el estado de salud y anímico. Vero contestó con paciencia los mensajes de cariño y apoyo que recibía de parte de sus fans, intranquilos por el video de su caída, filmado por un testigo, que se difundió por todos lados.

Cabe recordar que esta semana, la también modelo mantuvo una entrevista con su equipo del programa televisivo, en donde la reemplazó momentáneamente Paula Chaves, y contó en primera persona cómo fue que se cayó de la aerosilla.

Lozano se encontraba de vacaciones junto a su familia y su gran amiga y colega Analía Franchín, cuando decidió realizar una de sus actividades favoritas y más particulares de Aspen. Junto con una instructora, ambas celebrities se subieron a una silla “séxtuple”, pero en el momento de sentarse, a Verónica se le trabó uno de sus “bastones” en el fierro de la silla, lo que no le permitió sentarse correctamente, contó.

Todo habría ocurrido muy rápido: la conductora, situada entre Franchín y la instructora, cae de espaldas, pero logra salvarse de momento al sujetarse del asiento de la silla con una sola mano.

“En ese momento aviso a quien está a cargo de la silla que la pare. Mi instructora también, y la gente empieza a gritar. Pero eso no ocurre, entonces yo trato de sacar el bastón y quedo colgada. Todos empezamos a gritar ‘stop, stop, stop’, y nunca se detuvo”, recordó, y continuó: “La verdad que fue espantoso, fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, el bastoncito traba, aviso, no detienen, que eso es lo que tuvo que haber hecho quien está a cargo de la silla, porque nosotros aparte le avisamos, y cuando levanto el culito para sacar el bastoncito, yo ahí, como sigue en movimiento la silla, quedo como colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, detalló.

Entre gritos y desesperación, a Verónica se le cansaban las manos y no tuvo más fuerzas para sostenerse. Cayó desde siete metros de altura hacia el suelo nevado, y se fracturó los tobillos. Una persona que se encontraba en las aerosillas anteriores a la de ella grabó todo con su celular mientras pedían ayuda.