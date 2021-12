El mundo del espectáculo demostró su conmoción por la muerte de la hermana de Gabo Usandivaras, Giselle, de 30 años de edad. Según trascendió, el bailarín era muy compinche y quedó devastado por la noticia. Ángel de Brito en LAM fue quien dio a conocer la noticia y destacó que los motivos del fallecimiento serán preservados en la intimidad de la familia.

Ambos eran muy compinches, al punto tal que ella le había ofrecido su vientre para que el bailarín pudiera, en algún momento, cumplir el sueño de ser padre. “En 2017 Gabo había hablado de querer tener un hijo y que la hermana le iba a poner el vientre”, reveló el periodista.

"La verdad es que es un año durísimo para Gabo porque perdió a su mamá y es algo que todavía no pudo procesar, me angustia porque no sé cómo ayudarlo, está muy mal", reveló Cinthia Fernández, íntima amiga del bailarin.

Ambos fueron compañeros de baile en ShowMatch durante dos años, donde brillaron con grandes hazañas. En 2011 debutaron por primera vez y quedaron eliminados en cuartos de final. Luego en 2015 reaparecieron como pareja y llegaron a la semifinal, que fueron derrotados en aquel entonces por Ailén Bechara y Fernando Bertona. Si bien no trabajaban mas juntos, mantienen una amistad inquebrantable y a la panelista la triste noticia le arribó de inmediato.

"Fue una forma muy fea" reveló Cinthia. Por su parte, Gabo Usandivaras estaba radicado en el exterior y tuvo que volver de forma urgente. “Estaba tratando de chequear la información porque me parece increíble...Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió", prosiguió.

Y agregó: “Él se fue afuera para poder transitar lo de su mamá que todavía no lo puede asimilar. Estaba en búsqueda de un camino que fue todo por su mamá, y no sé ni cómo ayudarlo. Es desesperante”.

Momentos después de que finalice el programa de El Trece, la “angelita” también decidió enviarle un afectuoso mensaje a su amigo a través de Instagram. “¡TE AMO Gabo! Y cómo salimos ese 2015 de varias, ¡vas y vamos a levantarte de esta! Acá hay un batallón de amigos esperándote para llenarte de amor. Estoy enojada con la vida porque vos no te mereces estos años duros que te tocaron vivir, pero no nos va a ganar, ¿sabes?”, escribió en un posteo al que le sumó varias postales en las que se los ve juntos en distintos momentos laborales y personales compartidos.

Recordemos que la ultima data de la vida de Gabo Usandivaras consta de julio, también revelada por su amiga Cinthia. Hasta entonces se encontraba en México trabajando en una plantación de cannabis. "Ahora está viviendo de los ahorros que ahorró de esa plantación. Está en México y está ahora siendo modelo. Me dijo ‘no vuelvo más’”, reveló ella en aquél entonces.

Por su parte, el bailarín solía compartir comparte diferentes momentos de esta vida alejada de las ciudades, las luces y las cámaras de televisión, y muy por el contrario, en permanente contacto con la naturaleza y la aventura.

