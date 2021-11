A medida que se acerca el calor, muchas empresas, marcas de ropa y cuentas de Instagram que operan como emprendimientos, impulsan campañas para "llegar al verano".

Sin embargo, iniciativas como la de la agrupación "Mujeres que no fueron tapa", que promueve a la reflexión de diferentes problemáticas feministas, plantea la "liberación" de las panzas, queriendo "hackear" el "operativo bikini" y sacar el peso que ponen las redes sociales a las mujeres de verse siempre perfectas, con una panza plana y sin imperfecciones.

En esta línea, decenas de mujeres comenzaron a subir fotos de sus vientres relajados en Instagram con el hashtag "Hermana Soltá La Panza", en contraposición de la mayoría de las fotos que muestra dicha red social.

"Vivimos en una cultura que nos cosifica hasta convencernos de que es más importante salir sin panza de la pandemia que salir vivas. Que nos enseña a mirarnos como cosas, en partes y pedazos; y odiarnos así. Que educa para avergonzarnos de nosotras mismas y robarnos el goce y el disfrute, no usar malla, no sentir el sol ni el vientito, o el agua fresca, no poder disfrutar de un encuentro sexual, no comer ni disfrutar de la comida. No gozar nunca.

Soltar la panza es un gesto pequeño para empezar a decirle que no, a todo esto.

Vamos de a poco, pero vamos que vamos #HermanaSoltáLaPanza", reza uno de los textos en Instagram.

Esta campaña también busca la reflexión de niñas que están en etapa de crecimiento y adolescentes que comienzan a desarrollar su autoestima. Muchas compartieron sus fotos junto a sus mamás o tías.

Además de querer mostrar panzas "flojas" y no en pose para lucir lo más delgada posible, muchas de las fotos compartidas muestran cicatrices, estrías, tatuajes, manchas, y otras características propias de la piel, que muchas veces se tratan de anular por verse "poco estéticas" o "imperfectas".

"Hackeo de Operación bikini"

"Para soltar la panza o necesitamos hablar de ropa. De todo lo que ajusta, de la incomodidad que naturalizamos estando ajustadas casi sin poder movernos. Necesitamos hablar -como ya plantearon acá- de la Bikini y Micro Bikini, obviamente no tenemos nada contra las que aman entangarse, y exponer la mayor parte de sus cuerpos en bikini, genial las que lo disfruten. Bien ahí. El tema es cuando ese es el traje de baño que “todas deberíamos usar” en el que tenemos que poder entrar porque sino, no merecemos el sol, el agua ni el aire y de paso tampoco el alimento", comienza el posteo que recolectó más de cuatro mil "me gusta" y 200 comentarios.

También se logran apreciar varias fotos donde perciben las similitudes que había entre los trajes de baño de hombres y mujeres a principios del siglo XX. Asimismo, se observan los cambios que surgieron a lo largo del tiempo, dejando al descubierto que las mallas se fueron modificando para que se muestre cada vez más piel.

"¿Por qué tenemos que modelar nuestro cuerpo para que entre en un pedacito ínfimo de tela? ¿Por qué nos hacen sentir que si no usamos bikini es porque estamos mal?", interpela finalmente.

