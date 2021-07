Miguel del Sel inició su carrera en el mundo del entretenimiento en la década del 80. En aquella época estudiaba el profesorado de educación física junto a Darío "el Chino" Volpato en la ciudad de Santa Fe, ambos para costear la carrera formaron un dúo llamado "Los comiserios" para animar fiestas infantiles. Al poco tiempo conocieron a Rubén Enrique "Dady" Brieva en una peña, que por aquel entonces realizaba monólogos.

En 1983 decidieron formar el trío Midachi, con el cual Del Sel trabajó hasta su disolución en 1995 y ese mismo año se sumó a VideoMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli. Formó parte del ciclo hasta 1997 y allí revivió al personaje de "la Tota", el cual también utilizó para trabajar junto a Susana Giménez desde 2008 a 2011. Tras su primer paso por Telefe, a fines de los 90 se mudó a Canal 13 donde tuvo un rol protagónico en Rompeportones junto a Emilio Disi.

.

El humorista construyó una carrera extensa en el mundo artístico y cuenta con varias anécdotas a su favor. Una de ellas fue junto a Paula "la Peque" Pareto, quien participará de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se encontraba de visita en el programa de Susana tras conseguir la medalla de bronce en Beijing 2008 y la joven judoca demostró su talento.

En el living de la diva argentina de los teléfonos, la Peque le aplicó una toma de judo a Del Sel -que personificaba al personaje de la Tota- y este terminó en el piso si saber lo que estaba pasando. Susana por su parte no podía contener la risa ante la técnica empleada por Pareto. "Mirá cómo te reís vos desgraciada", señaló el actor ante la repetición.

Aunque todo fuera risas, años más tarde Del Sel saltaría de las tablas y cámaras de televisión a un nuevo escenario que sorprendió a los propios y ajenos: la política. El expresidente Mauricio Macri le había propuesto al humorista ser candidato a gobernador de Santa Fe. Entre dudas, aceptó y lanzó su campaña en 2011: "Apelaremos a mi simpatía y a que la gente me conoce".

Mauricio Macri convenció a Miguel del Sel para sumarse a la política.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. En las elecciones a gobernador del 2011 se impuso Antonio Bonafatti del Frente Progresista, candidatura impulsada por Hermes Binner y que obtuvo un 38.74 por ciento, lo que dejó en segundo lugar a del Sel con un 35,17 por ciento. Pese a este inicio, el actor no se desanimó y continuó unos años más en la política como diputado nacional. En 2015 realizó un nuevo intento como precanditado a la gobernación de la provincia y salió primero en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque en las elecciones generales no pudo contra el socialista Miguel Lifschitz, en ese entonces el cómico se negaba a reconocer los resultados.

.

Después de la derrota, fue designado como embajador de Panamá, cargó que ocupó hasta 2017 porque renunció al mismo para volver a la actuación. Aunque este último tiempo y por la pandemia por coronavirus le puso un freno a su vida público y disfruta de su familia, la cual se agrandó en 2020 con la llegada de su primera nieta. Aunque en los últimos días su nombre volvió a ser noticia tras reunirse con referentes del PRO.

A fines de mayo hizo aseguró que se encontraba "bien, pero angustiado como cualquiera", en diálogo con Mitre Live. Allí comentó que vivía en el campo y que se ocupaba de eso, el actor es productor agropecuario desde hace 28 años. Está viviendo en Santa Fe. Además aclaró que el trío Midachi nació antes de la "grieta" porque ellos son "anteriores al kirchnerismo y Macri".

.

¿Miguel del Sel será candidato?

La cúpula del PRO quiere al humorista de regreso en la cancha, pero el actor ya les había dicho que "no" al jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta y al expresidente Macri. Aunque la insistencia no cesó, también recibió un pedido por parte del diputado nacional de Juntos por el Cambio de Santa Fe Federico Angelini, señaló Letra P.

Hace unos días, Del Sel cumplió 64 años y con motivo de saludarlo recibió a Rodríguez Larreta y a Elsa Lilita Carrio en su casa. Los líderes de Juntos por el Cambio aún no se dieron por vencidos en la búsquedas de convencer al actor para que sea precandidato a senador nacional. Hasta el momento no hay confirmación.