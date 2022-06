El famoso y premiado, J Balvin, está en la provincia de Córdoba para festejar el primer año de vida de su hijo. A pesar de la sorpresa que genero la visita del intérprete, recientemente fue protagonista de una polémica entre los vecinos porque fue a un bar y no le dejó propina a la moza que lo atendió. En las redes sociales opinaron al respecto y se ocasionó un gran debate.

La figura de reggaetón contó hace pocos días que estaría de vacaciones en Villa Carlos Paz, ciudad de donde es oriunda su actual novia y madre de su hijo, Valentina Ferrer. Diariamente, sube a sus redes sociales distintas imágenes donde se lo ve pasando una estadía bien argenta. Desde bailes de cumbia, visitas al campo y hasta asado y fernet en familia. El martes, también la pareja festejó el primer añito de su hijo, Río.

La familia unida festejó el cumpleaños de Río.

Según se pudo ver en historias de Instagram, el músico está aprovechando su estadía en la provincia serrana para descansar de la fama y hacer la vida de una persona común y corriente. Muchos vecinos de la zona, han comentado en distintos medios que lo han encontrado en distintos sitios de la ciudad. Algunos se lo cruzaron viajando en la caja de una camioneta, otros comprando en un supermercado chino y también quienes lo vieron comiendo en típicos locales gastronómicos de localidad.

A raíz de esto, una joven cordobesa que trabaja de moza en un bar del centro comentó en las redes que el fin de semana atendió al mismísimo reguetonero, J Balvin. El colombiano llegó al café tapado, pero rápidamente lo reconocieron por el color de su pelo. “Entró medio camuflado, no sabíamos que iba a ir y cuando lo vi me largué a llorar”, aseguró la chica en el medio local El Doce.

El cantante muestra su día a día en la provincia de Córdoba.

El cantante llegó a la cafetería para merendar junto a su mujer y cuatro amigos. Allí pidieron solo cafés para tomar y estuvieron sentados más o menos una hora y media. Luego, pidieron la cuenta y el músico aprovechó el momento para sacarse fotos con la trabajadora del sitio que era fan.

A pesar de la gran sorpresa que ocasiono la visita en el bar, más anonadados quedaron con un particular detalle. La moza confirmó que ni el colombiano ni sus acompañantes dejaron propina.

Simplemente, pagaron con la plata justa con su tarjeta, tomaron sus cosas y se fueron. Este hecho, causo mucha polémica debido al alto poder adquisitivo que tiene el intérprete.

J Balvin con la moza que lo atendio.

A pesar de no haber recibido una recompensa la moza, Candela pizarro, aseguró que se conformó con la foto y video que hicieron juntos. Además, agregó “Es muy buena onda, se reía porque me veía muy emocionada”.

Si bien se justificó el accionar del cantante, los usuarios en las redes sociales criticaron que no haya dejado propina y resaltaron que no es la primera vez que sucede. "Sean buenas personas y traten bien a los mozos, no sean como J Balvin y se queden con su propina", escribió un joven. "Se me cayó un ídolo", sostuvo otro chico.