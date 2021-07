Jorge Lafauci es uno de los referentes del periodismo de espectáculos de la Argentina. Con más de 40 años de trayectoria, desde sus inicios en Diario Crónica hasta su consagración en Showmatch, pasó por todos los ámbitos: gráfica, radio y televisión, y entrevistó a la mayoría de los actores y actrices de nuestro país.

Sin embargo, el tres veces presidente de Aptra, la institución que entrega el Martín Fierro, mantuvo un estricto bajo perfil sobre su propia vida. “Tengo pudor de sentimiento, es una característica que me acompaña desde mi niñez”, sostuvo el licenciado en comunicación y letras. Pero de todos modos, concedió una entrevista junto a su marido, Roberto Ávila, su pareja desde hace 17 años, con quien se unió en matrimonio en 2015.

Padre de una hija y abuelo de dos nietos, Lafauci aceptó una invitación para hablar sobre su vida. “Los dos tenemos una larga historia. Estoy casado en primeras nupcias con la periodista Noemí Carrizo, somos padres de Georgina y hoy tenemos dos nietos, Ariel (18) y Bárbara (12), ambos con educación judía porque el papá profesa esa religión", contó el periodista en diálogo con La Nación.

.

Lo que los unió fue su amor en común por el Teatro. Y fue en una sala donde sucedió el flechazo: "Nos conocimos en un teatro el 1° de julio de 2004", indicó Ávila y a lo largo de la charla compitieron con humor para ver quién recordaba mejor lo ocurrido.

Antes del comienzo, se cruzaron en el hall y comenzaron a charlar. "Esa misma noche, como noté que coincidíamos en nuestro gusto por el teatro, lo invité a ver otra obra", rememoró el periodista. Allí comenzó la historia de amor que está más vigente que nunca.

Para ese entonces, Lafauci llevaba mucho tiempo separado y no tuvo que darle ninguna explicación a su familia: "Nunca comuniqué nada, fue algo natural. En una oportunidad, y no hacía mucho que nos conocíamos, él me acompañó a la puerta del edificio donde vive mi hija con su familia. Tocamos el timbre y la esperamos para saludarla. Recuerdo que bajó de su departamento con su bebé en brazos. Así fue como él conoció a mi nieto que tenía poco más de un año. Jamás lo presenté y nadie me preguntó nada".

Roberto Ávila y Jorge Lafauci durante un viaje por Nueva York.

Casamiento y convivencia

La pareja convive hace muchos años, pero hay días en que Roberto regresa a su casa de soltero en Villa Urquiza donde ofrece sus servicios como tarotista. "Si estoy atendiendo y se desata una tormenta o termino muy tarde, me puedo quedar a pasar la noche ahí", explicó.

Tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2010, surgió la posibilidad del casamiento y finalmente lo concretaron 5 años más tarde, precisamente el 1° de junio. “Marta González, que es mi hermana de la vida, fue testigo de la boda y nos regaló los anillos”, recordó Lafauci. La ceromonía fue intima y se llevo a cabo en un restaurante de La Rural, en Palermo.

Desde que se conocieron no se separaron, salvo por las actividades que realizan en solitario para tener sus propios espacios. Por ejemplo, Roberto considera al cine su terapia y prefiere ir solo. Lo que sí comparten son la veladas de Teatro, pues ya vieron más de tres mil obras juntos.

.

Eso fue sin duda lo que los unió. "A mí siempre me gustaron los hombres más grandes (Jorge le lleva 27 años)", afirmó Ávila y sin duda eso se sumó a la atracción que sintió por los saberes sobre teatro y cine del periodista.

Quizás su título como profesor en la Universidad de Buenos Aires, obtenido al finalizar la carrera de Filosofía y Letras, fue el primer acto en torno a su devoción por el arte. “Siempre estuve ligado al teatro y al cine, aunque la mayoría de la gente me asocie con el teatro, soy un bicho que creció con el olor del celuloide. Es más, podría decir que los momentos más felices de mi vida los pasé adentro de un cine", recordó Jorge

Lafauci evocó con nostalgia, ante la escucha atenta de su marido, quien reconoce: “Hoy no podría relacionarme con alguien que no esté ligado a la cultura porque esa es, para mí, una conexión importante”.