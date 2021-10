Juan Sebastián Gutiérrez, más conocido como Juanse, fue el invitado el último viernes de Seres libres, el programa de Gastón Pauls, que conduce Andrea Rincón por Crónica HD y reflexionó sobre su relación con la cocaína, además de explicar por qué Luis Alberto Spinetta lo ayudó a salir de las drogas.

El líder de Ratones Paranoicos se manifestó sobre la primera vez sobre cómo se sintió la primera vez que se drogó. "Fabulosa. Aparte, año ‘81, obvio, porque era por diversión. Lo que pasa es que socialmente apareció una problemática que cambió todo, que fue el hecho de inyectarla en la sociedad", afirmó.

"A mí me ayudó mucho haber estado en contacto con personas que realmente han dado todo por mí. Luis Alberto (Spinetta), bueno, Julie (su esposa) ni hablar. Vos pensá que ellos se confabularon para que yo salga de todo eso. Lo de Luis Alberto fue clave", aseguró.

"Tuve muchas experiencias y llegué a ser una gran autoridad de la oscuridad. La problemática en el caso particular nuestro se relaciona mucho con el éxito, con el bienestar económico, con la entrega absoluta de tu persona, de tu humanidad a tomar la decisión de darle prioridad a eso. Es lo que te aleja absolutamente de la luz", agregó.

El cantante de 59 años, que volvió a estar en boca de todos tras su paso por Masterchef Celebrity 2, el reality de cocina que se emitió por Telefe, contó que nunca tomó conciencia de esa problemática tan destructiva hasta varios años después. "Me di cuenta cuando vi a toda mi familia mi sufriendo", reconoció.

Entre otras cuestiones, contó una divertida anécdota junto al Flaco Spinetta, uno de sus grandes amigos rockeros.

"Yo iba a comer todos los miércoles con él a su estudio. Pero cuando Julie empezó a notar que había un problema que no queríamos ver se pusieron en contacto ellos y Luisito la llamó y le dijo ‘quedate tranquila, dejámelo a mí”, relató Juanse.

"Yo fui como todos los días, agarró, me abrió un tubo de vino, me lo puso ahí y empezamos a hablar. Yo tomé agua nada más ese día (risas). El plan de él era hacerme entrar para mostrarme lo diferente que yo había sido al llegar al estudio y cómo estaba en ese momento. Yo lo percibí a eso desde que había salido de casa. Entonces no hubo más nada que hablar", prosiguió.

"Para colmo, él poco tiempo después se enfermó y a mí eso me marcó. Fue antes y después, para mí", cerró sobre sus adicciones.

Además, contó que a pesar de sus problemas con las drogas, siempre se mantuvo activo creando: "Desconociendo lo que pasó después, uno daba todo. En ese aspecto Dios también nos observa, dice y éste está hecho pelota, pero brinda todo. Lo peor que nos puede pasar es dejar de ejercer nuestro oficio, porque todo el mundo que interpreta en la generalidad, de ese mundo de consumo, que hay que cambiar totalmente, no hago más esto rock and roll. Yo hago las mismas canciones, pero ahora ofrezco mi estado de lucidez".