La Fundación Telefónica Movistar relanzó su programa educativo ProFuturo para la formación docente, esta iniciativa es anual, online y gratuita. Su nueva propuesta es “motivar a más personas en el camino de la formación educativa”.

La propuesta llamada “Incentivo Docente” premiará, con dos computadores portátiles por mes, el compromiso de quienes concluyan los cursos de la plataforma ProFuturo Solutions.

"En este sentido, la Fundación continúa sosteniendo su “compromiso con la educación a través de la tecnología y la innovación como motores de la transformación social”.

¿De qué tratan los cursos de ProFuturo?

El Programa de Formación Docente ProFuturo ofrece ocho módulos temáticos, más de 20 cursos y webinars que les otorgarán a los trabajadores de la educación las herramientas digitales que los acompañarán en su desarrollo y actualización como profesionales.

Cada curso tiene una duración de entre dos y 40 horas, todos ellos son gratuitos, online y autoasistidos, y además cuentan con dinamizadores que acompañan durante todo el proceso.

.

Entre los ejes temáticos que los docentes podrán abordar, según sus intereses educativos, se encuentran los siguientes:

- Innovación en el aula.

· Ciudadanía digital.

· TIC y pensamiento computacional.

· Razonamiento matemático.

· Lenguaje y escritura.

· Aprendizaje inclusivo.

¿Cómo puedo participar de la iniciativa “Incentivo Docente”?

El primer día de cada mes se abrirá un nuevo certamen para quienes hayan finalizado un curso durante el período correspondiente y así podrán participar por los premios.

1. Inscribite y finalizá al menos uno de los cursos de cualquiera de los módulos señalados.

2. Contá en tu cuenta de Facebook qué descubriste en el curso que finalizaste y cómo lo vas a incorporar en el aula.

3. En la publicación donde contás tu experiencia no olvides agregar el hashtag #FormaciónDocente, arrobá a la cuenta oficial de Facebook y seguí a la página.

4. Sumá la mayor cantidad de reacciones posibles: me gusta, me encanta, etc. 5. Enviá un mail a educacion.ar@telefonica.com con tus datos personales: nombre, apellido, tu cuenta de ProFuturo Solutions o correo electrónico con el que estás dado de alta en la plataforma y la URL de tu publicación en la red social. En el asunto debés poner: PARTICIPACIÓN INCENTIVO DOCENTE-

Para quienes desean obtener más información pueden ingresar a la web oficial de la Fundación Telefónica Movistar.