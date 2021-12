TikTok creció exponencialmente durante la pandemia del coronavirus, y una de las razones más importantes detrás de su éxito fueron los divertidos (aunque a veces peligrosos) retos que se popularizan en la plataforma. Como renombrada tiktoker, Oriana Sabatini no se quiso quedar atrás de la moda y participó del más reciente reto viral, en un video con una víctima que sorpendió a sus seguidores: su papá, Ova Sabatini.

La familia Sabatini, incluyendo Catherine Fulop y Paulo Dybala, se reunieron en el país la semana pasada para celebrar juntos las fiestas de fin de año. En una típica escena navideña, con la familia reunida y disfrutando del aire libre, Oriana decidió lanzar la trampa sobre su inocente padre.

En complicidad con su novio, la modelo y cantante dejó escapar un dato que causó la conmoción de su padre: "Recién fuimos a inflar las pelotas y nos cobraron $5000, es medio raro", comentó Oriana con naturalidad. El comentario picó el interés de su padre, que a los pocos segundos estaba completamente escandalizado con la falsa estafa.

"¡¿Qué?! Si es gratis inflar una pelota", respondió él, entre enojado y sorprendido. "No sé, creo que era tipo aire premium", aclaró Oriana, usando las palabras claves del último challenge que está de moda en TikTok. El hermano de Gabriela Sabatini le preguntó indignado: "¿En dónde fue eso?". Su hija le contestó que fue en una estación de servicio de Nordelta. "Pero te vieron cara de gila", tiró enojado el ex modelo, aún incrédulo con la broma de su hija.

La familia se reunió en el país para celebrar la Navidad.

Paulo Dybala, quien estaba grabando en secreto la reacción de su suegro, no se quiso quedar fuera de la broma: "Esa es nueva, eh". "No sé, nunca inflé nada, que se yo, pensé que había que pagar", repetía Oriana simulando inocencia. Luego de repetir la sus preguntas por unos segundos más, Ova se paró de su silla, aparentemente dispuesto a caminar hacia la estación de servicio a demandar justicia.

"Nah, te digo: me calenté. Me calenté bolu... me calenté, porque la estafaron", continuó el padre saliendo de cámara. Antes de que el hombre pudiera desatar su ira sobre un inocente empleado de YPF, Dybala cortó con el skit entre risas: "Saluda, saluda a esta cámara", le indicó a su suegro, mientras Oriana le explicaba que se trataba de una broma para TikTok. "Soy una actoraza de la con*** de la lora", finalizó Oriana, conforme con su labor.

El video, publicado a su cuenta de TikTok, fue un éxito con sus seguidores y logró reunir más de 1,4 millones de visitas, con cientos de comentarios disfrutando de unas risas a costa del padre de la mediática familia: