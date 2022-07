"Migue" Granados pasó por Seres Libres, el programa conducido por Gastón Pauls en Crónica HD, en donde habló sobre sus adicciones a la comida y al cigarrillo, así como a la forma en que maneja sus miedos y las críticas en redes sociales.

“Todo lo que puede que ver con una adicción me pasa con el cigarrillo. Lo padezco en un 100%, me da asco. Lo descubrí al ver que las veces que dejaba el pucho me sentía muy pulcro. Mi primer cigarrillo lo fumé a los 15 años”, resaltó Granados, en diálogo con Pauls.

Sobre esta línea, el influencer, humorista y comunicador confesó que el cigarrillo es una compañía que no puede dejar y que va al baño con "un pucho". "Tengo amigos que están muy metidos, hasta en el medio de la comida meten un cigarrillo, entre una entraña y el postre", resaltó.

Por su parte, Granados se refirió a su adicción a la comida, tema sobre el cual remarcó que cualquier cosa con un buen "packaging" a él se lo venden y es algo que le sucede con "cualquier porquería".

"Milito la comida. Es una ceremonia para mí. Estar solo y me quedo jugando a la play con alguno porquería. A la noche es cuando más como", apuntó el influencer al respecto.

Sobre esta línea, el humorista afirmó que necesitaría que le salga "mal un estudio médico" para poder dejar alguno de los hábitos que le hacen daño.

“No hay un momento en que me surja la culpa. En pandemia me quedaba jugando hasta las 5 de la mañana jugando a la play, con gaseosa y palitos salados. Como para tapar angustias", resaltó Granados.