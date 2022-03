En esta insólita historia digna de Simón Leviev, una joven se convirtió en la “estafadora de Tinder argentina”. Le pidió 4,5 millones de pesos a un muchacho, para supuestamente mantener a su familia y afrontar gastos. Sin embargo, le dio un uso más estético al dinero: se operó los pechos.

Resulta que, quien actuó bajo el nombre de Leila Ríos, mantuvo una relación a distancia con un chico de 29 años durante tres años. En ese tiempo, inventó una serie de historias que dieran “lástima”, como que había sido abandonada por dos maridos y que debía hacerse cargo de su familia.

Ella decía que vivía en Puerto Madryn (Chubut) y nunca conoció personalmente a su contraparte, quien contó lo sucedido, hizo la denuncia e inmediatamente se volvió viral.

La "estafadora argentina de Tinder" se hacía llamar Leila Ríos.

"Me dijo que le habían tiroteado la casa por no pagar", el relato de la víctima de la Estafadora de Tinder

“Hace alrededor de tres años conocí a través de una página de citas a esta chica, su nombre es Leila. Comenzamos a comunicarnos por WhatsApp. Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener”, comenzó su relato a la Fiscalía de Puerto Madryn.

“En principio accedí a ayudarla enviando dinero por distintos montos. Con el tiempo esto era más frecuente porque sentía que el vínculo era más cercano, más allá de ser virtual”, añadió a su testimonio.

En adición, reveló que Leila le había asegurado que estaba envuelta en deudas, que gente un tanto peligrosa y que incluso le habían baleado la entrada de su casa. “Durante estos últimos tres años, le giré alrededor de 4,5 millones de pesos. El dinero decidí enviárselo dado que ella me contaba los problemas por los que pasaba, que eran generalmente relacionados con la mantención de sus hijos, alquiler de vivienda o cuotas que tenía que pagar”, detalló.

El interesante destino del dinero enviado por la víctima

“Me dijo que había sacado un préstamo, que no podía pagarlo y que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar. ‘Leila’ me pasó el teléfono y yo hablé con el prestamista, para pedirle un tiempo para conseguir la plata”, aseguró la víctima.

Sin embargo, y para su sorpresa, tales deudas no existían y el dinero fue desviado a una zona en particular del cuerpo de Leila. “Envié ese dinero para qu. pague el crédito, sin embargo, yo estuve averiguando y me enteré de que ella se había hecho una cirugía en sus pechos, un implante”.

Por último, manifestó que ella llegó a amenazarlo, si no seguía enviándole dinero, lo que lo llevó a realizar la denuncia. “Hace una semana ella me escribe y me dice que había accedido a otro préstamo, que debía pagárselo. Ante mi negativa, recibo mensajes que me dicen que si no pagaba iba a sufrir las consecuencias, por lo que lo hablé con mis padres y decidí radicar la denuncia”, finalizó.