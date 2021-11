Luego del estreno del primer episodio de En primera plana, ciclo de entrevistas que conduce Alejandro Fantino y que tuvo a María Eugenia “China” Suárez como invitada para hablar sobre el “ Wanda Gate”, entre otras cosas, la empresaria Wanda Nara reapareció en sus redes sociales con un contundente mensaje que podría estar dirigido a la actriz.

Alejandro Fantino entrevistó a la "China" Suárez para hablar y reflexionar sobre el escándalo mediático. Fuente: (Instagram)

Así lo sospecharon los seguidores de la diva tras entrar a sus historias de Intagram, donde había reposteado una foto de Pitty “La numerologa” con la siguiente leyenda: “No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino...”.

Poco tiempo después de que la hermana de Zaira Nara compartiera aquella publicación, los fans especularon con que se trataba de una indirecta para la ex Casi Ángeles, dado que, según apuntan algunas versiones, los roces entre la modelo y Mauro Icardi no habrían terminado de solucionarse.

El posteo que Wanda Nara compartió recientemente en sus historias de Instagram.

De acuerdo con el conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, en el programa El show de los escandalones, Wanda y el jugador del Paris Saint Germain habrían tenido una fuerte discusión al finalizar la grabación de la entrevista con Susana Giménez que se vio la semana pasada por Telefé.

“Me cuentan que Wanda le dijo esta frase textual. ‘No tenemos salvación. Queremos cosas distintas para nuestras vidas y vos todavía no lo entendés’”, reveló el periodista, y además, sealó que el futbolista o solo le habría sido infiel a su esposa con la “China”, sino también con otras personas. “Lo ponemos en potencial, obviamente, pero Icardi sigue insistiendo en abrir la pareja”, expresó Etchegoyen.

Cabe recordar que durante la entrevista de este lunes, y en el marco del affaire que la puso bajo la lupa durante semanas, Suárez reveló haber considerado iniciar relaciones no monogámicas en el futuro. “Yo creo que no es natural (la monogamia). Nunca estuve 20 años con la misma persona porque no lo viví. Tengo sentimientos encontrados. Yo siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro”, había apuntado la actriz.

En este marco, Etchegoyen añadió que el jugador del PSG le habría reprochado a Wanda Nara al terminar el reportaje que no sabía qué preguntas les iban a hacer, razón por la que se habría sentido humillado y avergonzado.

El presunto informante del periodista sería una fuente cercana a la pareja que presenció la nota en vivo en París. “Son horas decisivas. (...) Hay que ver qué pasa, pero la separación a la larga me la dan como recontra confirmada”, sentenció.