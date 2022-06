Pablo Bragale era muy joven cuando entendió que la obesidad era mucho más que una enfermedad. Cuando comenzó a engordar a los 16 años, no fueron solo sus dimensiones las que cambiaron, sino también cada aspecto de su vida: sus interacciones sociales se volvieron hirientes, sus prospectos laborales dificultados, su higiene complicada, hasta su capacidad de moverse en el transporte y por espacios públicos se vio afectada.

Así vivió varios años, hasta que un día dijo basta y decidió pasar a la acción para mejorar su calidad de vida. Quería recuperar su autoestima, su seguridad y así disfrutar el resto de vida que le quedaba. En definitiva, sentirse deseado y creer en él. Comenzó un viaje de ida hacia la recuperación, que lo llevó por importantes cambios de alimentación, la instalación de un cinturón gástrico y un paso por el recordado reality show " Cuestión de Peso", donde inspiró a muchos con su lucha. ¿Cómo está hoy el ex participante de " Cuestión de Peso"?

De 217 a 82 kilos: la increíble transformación de Pablo Bragale

El ex " Cuestión de Peso" dio vuelta su vida después del certamen.

Pablo apareció en " Cuestión de Peso" en 2017, cuando el programa estaba bajo la conducción de Fabián Doman. "Me anoté porque ya había hecho hace mucho el tratamiento en la clínica de Cormillot y me había ido bien, pero, por esas cosas de la vida, dejé. Sabía que me servía y el programa era la única forma de poder acceder", contó a Teleshow. Cuando ingresó al certamen, Pablo pesaba 217 kilos. Se fue pesando 165, y siguió bajando.

Con ayuda de sesiones de terapia, Pablo consiguió perder el miedo a comer, separar la ansiedad que lo obligaba a llenarse del hambre que todos sentimos, y se mantiene en unos saludables 90 kilos. Sin embargo, su radical transformación no le puso un final a su lucha contra el sobrepeso: "Ahora estoy bien de peso", afirmó. "Pero necesito una mejor calidad de vida".

Debido a su rápida pérdida de peso (140 kilos en menos de cuatro años), Pablo hoy necesita una operación reconstructiva de sus piernas, algo que su obra social no le quiere otorgar por considerarla una operación estética: "Yo bajé 140 kilos y eso marca que es mucho el colgajo; y aparte yo tenía lipoma en el muslo izquierdo muy grande. Es un tema de calidad de vida, esto no se considera estético, es masivo el colgajo", pronunció angustiado durante una entrevista con Mitre Live.

Para él, este cambió no solo se reflejaría en una mejora en su salud física. Desde hace varios años Pablo, que está cursando el profesorado de Historia, busca trabajo y no consigue. "Tengo que operarme para llevar una vida más saludable. El tema de mi trabajo va más allá de la pandemia y por las políticas empresariales de tratar de tomar a la persona perfecta que no te va a traer problemas de salud. Eso es lo que me pasa a mí. Me toman la entrevista y me dejan afuera por la enfermedad crónica que tengo", remarcó.

El colgaje en sus piernas evita que consiga trabajo y lo obliga a gastar mucho dinero en tratamiento.

Lo que le permite mantenerse hasta ahora fue una pensión derivada de sus padres, que murieron: "Eso me permite pagar el alquiler, tratamiento y con lo poco que queda vivir. Pero quiero trabajar, no quiero quedarme en mi casa. Quiero y necesito trabajar. Hubo años que estuve prácticamente muerto antes de Cuestión de peso, eso no era vivir y me movía, tenía changas, fui administrativo hasta que el cuerpo no me dio más. El cuerpo hoy me da, pero hice el esfuerzo y me siguen discriminando".

En su hora de necesidad, Pablo recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda económica: "Hace meses vengo pensando en hacer este pedido, pero me da vergüenza porque sé que mucha gente necesita para vivir. Pero bueno, si alguien puede por privado le mando los datos. Miles de gracias", escribió en un posteo de Instagram.

Mientras trabaja hacia su tratamiento, Pablo también utiliza su influencia en las redes para tratar con honestidad el tema de la obesidad, dando charlas referentes al tema: "Hay una sociedad que no está preparada para ayudar a la gente obesa. Desde el transporte público hasta instituciones de todo tipo. Las personas con sobrepeso se empiezan a debilitar en base a su autoestima, es por eso que algunos caen y quieren la cura mágica. Entonces compran pastillas o medicamentos alternativos a una dieta. Y bajo ese aspecto emocional hay circunstancias ligadas a la depresión, al trauma, a la adicción a la comida, al descontrol de los impulsos o la desorganización como forma de vida", afirmó el ex " Cuestión de Peso".