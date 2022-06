Casilda Benegas de Gallegos, la mujer más longeva del país, falleció este miércoles a sus 115 años en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde vivía desde hace unos algunos años.

Así lo confirmó Mayra, una de sus bisnietas, a través de las redes sociales. “Te voy a recordar siempre de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener entre nosotros, y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo”, sostuvo, en un emotivo posteo.

“Viviste 115 años y me regalaste la fortuna de tenerte 31 años en mi vida. Me contaste de tu vida mientras te hacía mimos en la espalda, me cantaste una vez en guaraní, me diste el apodo más hermoso que pudo vincularme con mi papá, tu nieto, me llenaste de amor, me hiciste reír”, agregó.

Y completó: “Somos la familia más afortunada del planeta porque te tuvimos en nuestras vidas mucho más de lo que podíamos imaginar. Casildita, te amaré el resto de mi vida y mucho más”.

La vida de Casilda Benegas, la mujer más longeva de la Argentina

La anciana, quien era la más longeva del país, nació el 8 de abril de 1907 en Paraguay. Luego de casarse con Benigno Gallego, fue en 1945 cuando se radicó en Argentina, donde formó una familia con dos hijos, ocho nietos, ocho bisnietos y tres tataranietos.

Su recorrido por el país fue extenso. En su llegada, se asentó en Jujuy, pero luego se mudó a Corrientes, y pasó varias temporadas en Chaco. Más tarde, el destino la llevó a Mar del Plata, la que fue su residencia definitiva durante años, aunque pasó más de una década en Alcobendas, un municipio ubicado en las afueras de Madrid, a donde la llevó la crisis de principio de siglo.

Ya en 2013, desde sus 106 años, vivió en Abuela Coca, una residencia para ancianos de la zona norte de Mar del Plata, donde falleció este miércoles. “Si bien hablaba poco, entendía mucho”, habían indicado sus cuidadoras.

Por su parte, desde el círculo íntimo de la mujer, habían comentado que “solía sonreír mucho, y a veces daba alguna respuesta en guaraní, uno de los idiomas oficiales en su país natal”.

Casilda Benegas, una luchadora más contra el Covid-19

Pocos días antes de la Navidad de 2020, un brote en el hogar de ancianos trajo el contagio de Casilda, quien sin dudas era un paciente de riesgo de esta enfermedad.

Sin embargo, pudo sobrellevar el virus sin síntomas y, al año siguiente, pudo vacunarse, cuando el 30 de marzo de 2021 una delegación del PAMI se trasladó a la residencia para inocularla.