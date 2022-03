El jueves se realizará la primera audiencia pública del caso conocido como “Derecho al olvido”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir sobre la responsabilidad que tienen los buscadores por los resultados que indexan. En este caso, el conflicto judicial tiene como protagonista a la empresaria y actiz argentina, Natalia Denegri quien reclama que el buscador Google, desvincule contenido que la relaciona con la causa penal armada contra el exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola por la que estuvo preso tres meses en 1996.

Qué es el Derecho al olvido

La figura de Derecho al Olvido hace referencia a la facultad que tiene una persona de solicitar a las empresas o a los motores de búsqueda que eliminen o bloqueen un dato personal suyo por considerar que afecta algunos de sus derechos. Un concepto que la Unión Europea ya aplica, al punto de que el mismo buscador tiene un formulario para solicitar la desindexación de determinada información personal, que también tuvo fallos en Chile y Perú, pero que en Argentina aún no rige.

.

Bajo la figura de "Derecho al olvido", Denegri está intentando desde hace tiempo que Google quite de su fórmula de búsqueda su nombre vinculado a los extractos audiovisuales de los programas en los que se la ve peleando con otras mujeres, porque —según argumenta— se trató de hechos contrarios a su voluntad cuando era menor de edad, en el marco de una causa por la que fue sobreseída por falta de mérito. Sin embargo, su pedido a la Justicia genera controversia ante la posibilidad de que su aplicación limite otros derechos, como el de la libertad de expresión y el acceso a la información.

“Quiero que se entienda que yo no estoy pidiendo que borren noticias de la época. Soy periodista, jamás iría en contra de la libertad de expresión. Lo que pido es que al buscar mi nombre no aparezcan videos de la época que no transmiten nada informativo ni de interés público, y que por el contrario promueven la violencia de género y la violencia digital. Son videos de la época del Caso Coppola, donde yo fui la única víctima como quedó establecido en sede penal y en contencioso administrativo”, subraya la periodista.

El reclamo de “Derecho al olvido” que inició la ahora productora y animadora de la TV estadounidense tuvo dos fallos de la Justicia argentina a su favor: tanto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5 como la Cámara de Apelaciones en lo Civil concluyeron que Denegri “fue la única víctima porque siendo menor fue utilizada”.

.

No obstante, por su parte, el gigante informático apeló esas sentencias ante la Corte Suprema. Los argumentos de Google para llevar la demanda hasta la última instancia se fundamentan principalmente en la libertad de expresión y que el avance censura contenidos sobre temas de interés público en la que están involucradas figuras públicas.

La audiencia contará con la presencia de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador de la Nación, Eduardo Casal, las partes involucradas en el conflicto y los amicus curiae, un panel de especialistas convocados por el tribunal para dar su opinión personal sobre la materia en conflicto. Participarán en calidad de expertos María Rosa Muiños, que se desempeña como Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras entidades.Tras la audiencia el máximo tribunal deberá tomar una decisión final.