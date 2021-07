Hace unos días, se hizo viral una carta que unos padres le habían enviado a su hija, en nombre del "Ratón Pérez", en la cual le informaba a la niña que el pequeño roedor no le iba a entregar el dinero que le correspondía por el diente caído, ya que la pieza dental estaba "sucia" y no cumplía "los requisitos". Ahora, esa historia tuvo una gran repercusión en las redes sociales y otros usuarios compartieron sus experiencias sobre el tema. Particularmente hubo una de ellas que se destacó sobre las demás y que fue contada por la usuaria de Twitter @nueboiuser.

La joven internauta contó que su mamá había utilizado una ingeniosa táctica para evitar pagarle el dinero proveniente del personaje de fantasía el Ratón Pérez ya que no tenía plata en ese momento. Esa tierna historia obtuvo casi 40 mil me gusta y más de mil retuits en la red social.

"La carta esa del Ratón Pérez policía me recordó que mi vieja no tenía un mango y me dejó una nota abajo de la almohada: 'paro nacional de ratones tras recibir varios dientes sucios', días después, un sobre con plata y una nota 'los ratones levantamos el paro'. Una capa", relató la joven en Twitter.

.

Ante esa historia tan conmovedora, otros usuarios de Twitter festejaron la actitud de la madre y aseguraron que su accionar se basaba en el amor a su hija y que la manera en que resolvió el problema fue muy satisfactoria.

La carta esa del ratón Pérez policía me recordó que mi vieja no tenía un mango y me dejó una nota abajo de la almohada "paro nacional de ratones tras recibir varios dientes sucios", días después, un sobre con plata y una nota "los ratones levantamos el paro". Una capa. — Sor Rita (@nueboiuser) July 26, 2021

"¡Capa mal! Así quiero ser como papá: saber darme maña para zafar de las malas situaciones, que los chicos no las registren y poder compensar con lo esperado, mínimo"; "Ah, pero que señora más hermosa, hermana. La Amé"; "Qué grossa tu vieja"; "Qué genia"; "Casi se me salta un lagrimón, amé a tu mamá", fueron algunos de los comentarios que distintos usuarios escribieron en el hilo de Twitter.

Esta tradición celebrada mayormente en toda Iberoamérica, en la que los chicos le dejan los "dientes de leche" al "Ratón Pérez" bajo sus almohadas una vez que se les caen, es una práctica que mayormente responde a los primeros años de vida de los menores y que está llena de ilusión y fantasía para alegrar la vida de los niños.

.

Hace unas semanas, se había hecho viral el caso que se mencionó al principio. Se trata del caso de Elisa, en Mendoza, quien recibió una carta hecha por el "Ratón Pérez", en la que el mítico personaje le argumentaba por qué no se había llevado su diente y, por ende, no le dejó el dinero a cambio de esa pieza dental.

"Hola Elisa, me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas, de espagueti y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica del cepillado dental. Espero volver pronto Elisa. Firma: El Ratón Pérez", relataba la misiva, que había sido entregada por el animalito de fantasía a la pequeña que perdió su diente.