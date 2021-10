Las emociones estuvieron a flor de piel en la primera noche de homenajes de Showmatch, gracias a la presentación de Noelia Marzol y Jony Lazarte en honor al doctor René Favaloro. Con la participación excepional de Hernán Piquín, que se bajó de la silla de jurado y fue reemplazado por Yanina Latorre, el baile conmovió hasta las lágrimas a más de un famoso en el estudio del Trece.

Al ritmo del melancólico "Adiós Nonino", de Ástor Piazzolla, los tres bailarines homenajearon la carrera del cardiólogo argentino en una presentación que se ganó el halago de los jueces. Pampita y Guillermina Valdés, especialmente conmovidas, se vieron motivadas a aplaudir de pie la performance.

Luego de la positiva reseña de Ángel De Brito, quien los puntuó con un ocho, Pampita tomó el micrófono y tuvo problemas aguantando las lágrimas: "De lo que va de esta temporada me parece lo más lindo que vi en la pista, en todo sentido. El personaje que eligieron me parece que hizo mucho por la salud mundial, ha salvado muchísimas vidas, es nuestro, es argentino y nos llena de orgullo", comenzó la devolución la modelo.

Dirigiéndose a Marzol, agregó: "Estuvo interpretado maravillosamente bien. Hermosa con tu tango, de verdad, toda la pasión que le pusiste, te reconozco como una gran artista, te valoro, te aplaudo de pie. Me encantó verte bailar, me dio mucho orgullo ver un show de estas características en nuestro programa. Este nivel necesitamos. Me encantó. Hicieron algo que puede ir de gira por el mundo. Fue de las noches más maravillosas de lo que va del año".

Luego del 10 de Pampita, la mujer de Marcelo Tinelli tampoco reservó sus elogios: "Me late muy fuerte el corazón, siento que se me va a salir", afirmó mientras alzaba la nota máxima. "Es muy fantástico lo que hicieron", secundó Jimena Barón, agregando: "tuvieron un poder de resumen increíble y estuvo moderno. Me parece brillante todo lo que hicieron. Noelia sos fantástica".

Las palabras de la actriz movieron a Marzol a realizar una confesión a los jurados. Rompiendo en lágrimas, la madre y bailarina compartió el duro momento que pasó junto a su hijo, Donatello, cuando este era recién nacido: "No puedo hablar. Cuando nació mi bebé... No me gustan los golpes bajos, nunca hablo de esto porque es la vida de mi bebito y no tengo por qué hablar de su intimidad, pero tuvo un problemita en el corazón y por eso estuvo mucho tiempo en neo".

"Este ritmo, con lo que dicen ahora ustedes y demás, me gustó mucho hacerlo, representar ese corazoncito que falló un poco al principio de mi bebé", completó conmovida. El momento continuó luego de terminado el programa: con las cámaras ya apagadas, Marzol buscó a Pampita y ambas compartieron un fuerte abrazo, además de intercambiar unas palabras, aún emocionadas.