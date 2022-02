La variante sudafricana Ómicron sigue dejando huellas en la ciencia a través de su andar, ya que a menudo los investigadores descubren nuevos síntomas que ocasiona esta cepa del coronavirus.

Entres estas diferencias que trajo Ómicron se cuentan nuevos síntomas desconocidos que, antes de esta cepa, no se veían como una indicación de covid-19: entre ellos, tinnitus, un fuerte dolor de oídos; fatiga extrema, niebla mental, acidez estomacal, alteraciones del olfato con percepciones "putrefactas", dolores en el pecho, mareos, problemas escatológicos, y más.

Ahora, apareció un nuevo síntoma doloroso que se sumó a ese listado: la "costocondritis", que se manifiesta de forma punzante en el lado izquierdo del esternón. Según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los síntomas graves del coronavirus y es motivo de recibir atención médica inmediata.

Ómicron: ¿Qué es la costocondritis?

La costocondritis, nuevo indicio de que se puede estar atravesando el covid-19, se trata de una inflamación en los cartílagos que unen las costillas con el esternón que se traduce en fuertes y dolorosas punzadas en el lado izquierdo del esternón, las cuales pueden confundirse con un ataque al corazón.

Tal como apuntan desde la ONG médica Mayo Clinic, la costocondritis es una "inflamación del cartílago que conecta una costilla al esternón", es decir, al hueso del pecho. Además, este dolor a veces puede verse acompañado por una fuerte hinchazón, lo que se conoce como síndrome de Tietze.

Desde el hospital pediátrico de la Universidad de Medicina John Hopkins, en Estados Unidos, agregan que se trata de "una de las causas más comunes de dolor en el pecho" en niños y adolescentes, y suele ocurrir con mayor frecuencia en mujeres antes que en hombres.

Aunque el dolor causado por esta inflamación en el cartílago que une a las costillas con el esternón puede hacer pensar en una situación de riesgo, esta afección suele ser "inofensiva" y "desaparece por sí sola después de 2 o 3 días".

Costocondritis, nuevo síntoma de Ómicron (Imagen ilustrativa).

Sin embargo, en caso de sentir los síntomas de forma muy intensa se recomienda acudir a un especialista de forma inmediata para descartar cuestiones más severas con indicios similares, como un ataque cardíaco.

Costondritis: ¿Cuáles son sus síntomas?

Tal como indican desde Mayo Clinic, los síntomas o los dolores generados por esta afección que puede indicar un contagio por covid-19 son:

Dolor en el lado izquierdo del esternón, dolor agudo y punzante que da una sensación de presión, dolor que afecta a más de una costilla y dolor que empeora al respirar profundo o toser.

¿Cómo tratar la Costondritis?

Desde John Hopkins indican que "la costocondritis generalmente desaparece por sí sola sin ningún tratamiento en unos pocos días", aunque a veces puede durar durante varias semanas o incluso meses. "Si le preocupa el dolor que no desaparece, hable con su médico", aclaran desde el centro médico.

Ya que la afección no tiene un tratamiento particular se suelen recetar "analgésicos de venta libre como ibuprofeno o naproxeno" para ayudar a aliviar los síntomas, mientras que se recomienda no realizar esfuerzos severos y reposar.

Además, "la aplicación de una compresa tibia o una almohadilla térmica (colocada en la parte baja) en el área dolorida también puede dar cierto alivio", agregan los especialistas de John Hopkins.

Otras causas de la enfermedad

Pese a que realmente no se conocen con certeza las causas de la costocondritis, además del covid-19, esta afección puede ser generada por los siguientes factores:

Lesiones: como un golpe en el pecho.

Tensión física: levantar mucho peso, realizar ejercicios intensos o tener una tos muy fuerte (relacionado con el covid-19).

Artritis: la costocondritis podría estar relacionada con problemas específicos, como la artrosis, la artritis reumatoide o la espondiloartritis anquilosante, explican desde Mayo Clinic.

Infección en la articulación: algunos virus, bacterias y hongos, entre los que se cuentan la tuberculosis, la sífilis y la aspergilosis, pueden infectar la articulación de las costillas y generar una inflamación dolorosa.

Tumores: los tumores cancerosos y no cancerosos pueden causar costocondritis. "El cáncer puede desplazarse a la articulación desde otra parte del cuerpo, como las mamas, la tiroides o los pulmones", indican en el sitio especializado.