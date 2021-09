Este domingo la Argentina vota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que pasarán a la historia como las primeras elecciones argentinas bajo el contexto de la pandemia global por el Covid. La campaña camino a las urnas estuvo llena de momentos virales, con insólitos spots electorales que no tardaron en convertirse en memes.

Por más inusual que haya sido la campaña, el día de la votación no se queda atrás. Un asombroso episodio se desarrolló en las urnas del barrio privado de Nordelta, donde un "carpincho" se presentó a votar. La localidad del partido de Tigre se volvió el centro de un movimiento viral cuando los roedores gigantes comenzaron a plagar sus calles, y la discusión a su alrededor se hizo presente en las PASO 2021.

.

Los vecinos de Nordelta recibieron soprendidos al carpincho, acercándose tanto adultos como niños para sacarse una foto con la extraña aparición. La relación entre los animales y los habitantes del polemico barrio se agudizó en los últimos meses cuando los roedores comenzaron a interrumpir su vida cotidiana: si bien al principio parecía algo pintoresco, llegaron denuncias contra los animales por atacar mascotas, dañar las propiedades y hasta provocar accidentes de tránsito.

Con la difusión de sus imángenes en las redes sociales el enfrentamiento entre vecinos y carpinchos llamó la atención sobre la problemática ambiental detrás de su repentina invasión. Movimientos ambientalistas claman por una ley de humedales que protega el hábitat natural de animales como el carpincho de el avance de la urbanización.

A la hora de acercarse a las urnas, las autoridades de mesa se vieron obligadas a solicitar que el carpincho remueva la cabeza de su disfraz para poder verificar que su identidad sea la declarada en su DNI. El votante se negó a la orden y, al menos en ese momento, no pudo ejercer el sufragio. "Yo voto si o si", dijo el hombre que luego fue furor en Twitter.

El "Joker argentino" volvería a las urnas

Esta no es la primera vez que los jueces de mesa se ven obligados a negar el paso a un votante: en 2019, Daniel Darío Sirvent se acercó a su mesa designada vestido como el Joker de Batman. Según sus declaraciones, decidió disfrazarse para dejar su voto en forma de protesta, por haber sido despedido de su trabajo como también lo fue el personaje interpretado por Joaquín Phoenix.

Daniel Darío Sirvent, el "Joker argentino", en las elecciones 2019.

Al estar su cara cubierta con maquillaje las autoridades le negaron el paso a las urnas, y su protesta se viralizó en las redes: "Cuando fui a votar en 2019 mucha gente me habló a través de mis redes sociales. Me decían: ‘Joker, yo tenía pensado hacer lo mismo y no tuve el valor, ahora que te vi lo voy a hacer en las próximas elecciones’, en estas también voy a ir a votar así", cuenta Sirvent a Clarín.

El episodio alentó al Joker argentino a continuar este año con su protesta cuando se diriga a su mesa designada en Lomas de Zamora. En esta ocasión, incluso motivó a los demás ciudadanos a participar del movimiento: "La idea es que se sumen en forma de protesta por la situación. Quiero que la gente se anime a ir vestida del personaje que le guste, sin prejuicios".