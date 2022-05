La Unión Tranviarios Automotor ( UTA) decidió suspender el paro previsto para este martes 10 de mayo luego de acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Nacional, con Claudio Moroni a la cabeza, por lo que finalmente habrá transporte en el interior del país.

La disposición fue obedecida por el gremio tras una reunión virtual celebrada este lunes entre dirigentes de la UTA y Fatap (Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros), núcleo empresario del rubro, lo que dejó sin efecto la medida de fuerza de 72 horas que iría a empezar este martes.

En este sentido, la UTA emitió un comunicado oficial bajo la firma del su titular, Roberto Fernández, en el que confirmó la resolución y advirtió, además, cómo seguirán los reclamos vencido el plazo de paz: "El Consejo Directivo Nacional de la UTA, informa que habiendo sido dictada por Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la prórroga del período de Conciliación Laboral Obligatoria, se ha dispuesto el acatamiento de la misma", reza el texto.

.

Además, el comunicado resalta que “pese a haber asumido con el estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Fiscal", las provincias se encontraron “ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del interior”.

Más allá de haber acatado la decisión de la cartera encabezada por Moroni, el gremio asegura que pasado el plazo del acuerdo y de no verse resueltos los reclamos, volverán a tomarse medidas “con más fuerza que nunca”: "Por ello, ratificando el pedido salarial efectuado, informamos que de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los Trabajadores de Pasajeros de Corta y Media distancia del Interior del País, una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical. El salario no se negocia", cierra el escrito.

De esta manera, la tregua decretada continuará por cinco días más. Según consignó Cadena 3, tras ese período, el gremio podría efectuar el paro desde la medianoche del 17 de mayo, también por 72 horas, lo que coincidiría con el censo nacional, que se realizará el miércoles 18.

Los trabajadoresde colectivos del AMBA cerraron el acuerdo paritario 2022 con un aumento del 50%.

¿Qué reclama la UTA?

El gremio reclama, básicamente, que se equiparen los salarios del interior del país con los que perciben en el AMBA, es decir, percibir el mismo aumento que se les otorgó a sus pares el pasado 8 de abril tras el cierre del acuerdo paritario de 2022. El mismo estableció un aumento para los choferes de corta y media distancia de esa zona del 50%, escalonado, que llevará el salario básico a 150 mil pesos desde agosto. Además del pago no remunerativo de 43 mil pesos, en cuatro cuotas.

Por otra parte, lo que atraviesa el reclamo es que los choferes del AMBA y las empresas se vieron beneficiadas por una compensación automática de subsidios del Gobierno Nacional para resolver el conflicto salarial, en tanto que en el interior del país no.