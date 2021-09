Paulo Londra vuelve a sonreír ya que ganó el juicio contra su antigua discográfica y podrá volver a componer y a cantar público. Un juez norteamericano dictaminó que el artista no tiene más obligaciones contractuales para con Big Ligas.

Recordemos que este conflicto que lleva arrastrando desde hace algunos años, no le permitía ni hacer shows ni sentarse a pensar en nuevas canciones. Esto llegó justo en el mejor momento de su carrera y frenó, de momento, la proyección del argentino de 23 años que ahora vuelve con más hambre que nunca.

Desde que comenzó todo, el hashtag #FreePaulo fue tendencia entre sus fans y muchos artistas que le mostraron su apoyo. Entre estos últimos estuvieron Lali Espósito y Soledad Pastorutti, que manifestaron su afecto para con el cantante en el programa del jueves del La Voz Argentina. “Primero déjame mandarle un saludo a Paulo Londra, el tipo más escuchado de este país, ídolo absoluto. Paulo un beso enorme”, expresó la artista pop cuando Marley le dio la palabra. “¡Libre Paulo Londra!”, acotó de fondo “la sole”.

El cordobés ayudó a fundar Big Ligas allá por el 2018 junto al empresario colombiano Cristian Salazar y el productor Daniel “Ovy on the drums” Oviedo. Su relación se complicó desde hace un tiempo y desde que comenzó el juicio, el autor de “Adán y Eva” afirmó que sus ex socios lo “defraudaron” cuando hizo firmar un contrato conjunto por tres años que según documentos legales, se prorrogó sin el consentimiento del cantante.

La felicidad llegó hace apenas unas horas ya que el juez Willliam Thomas del Undécimo Tribunal del Circuito Judicial , División Penal, de Florida, sentenció que el plazo del acuerdo expiró el 20 de febrero del 2021 y según medios locales, añadió que “incluso si el lenguaje de los contratos relevantes respaldaba la interpretación ofrecida por Big Ligas del acuerdo (que claramente no lo hace), el mismo no podría aplicarse porque constituiría una restricción ilegal del comercio y conduciría a resultados absurdos“.

La carrera de Londra comenzó en el Freestyle de plaza que se realizaba en las calles argentinas. Allí comenzó a ganar reconocimiento y en el 2017 lanzó su primer sencillo, “Relax”, que se convirtió un éxito. Solo un año después sacó el tema que lo catapultaría a la fama mundial, “Condenado para el Millón”. Desde entonces no ha parado de crecer y se convirtió en uno de los cantantes más populares de Argentina, llegando incluso a colaborar con Becky G y Ed Sheeran.

A raíz de su triunfo judicial y como no podía ser de otra manera, las redes sociales se inundaron de memes para celebrar junto a él.

Mirá los mejores memes de la "liberación" de Paulo Londra"

paulo londra vuelve a sacar musica*

toda la argentina: pic.twitter.com/cEiHreceJH — lourdesᴴ -15 (@medicinelhh) September 3, 2021

PAULO LONDRA GANÓ EL JUICIO, ES LIBRE Y PUEDE VOLVER A SACAR MÚSICA pic.twitter.com/BXnwNYX4Mv — Larru (@esposxedlp) September 3, 2021

todos buscando a j balvin si lo de paulo londra no es verdad pic.twitter.com/Sn9bl3FQbQ — seba�� (@sebaalvarado_) September 3, 2021

paulo londra vuelve y sólo pienso en esto pic.twitter.com/rFzH90CcBI — Uli (@UIisesromero) September 3, 2021

ESTE AÑO GANAMOS LA COPA AMERICA, NOS INVADIERON LOS CARPINCHOS Y VOLVIÓ PAULO LONDRA YA GANAMOS COMO PAÍS ESTE AÑO ES NUESTRO ARGENTINOS pic.twitter.com/dRzHRWXMww — laura �� (@mawzpzk) September 3, 2021

PAULO LONDRA ESTA LIBRE Y PUEDE SACAR MUSICA pic.twitter.com/zbckzRFcBz — Gabs �� (@IsSheYouKn0w) September 3, 2021