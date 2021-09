Un grupo de vecinos del partido bonaerense de Chascomús realizó una dura denuncia contra un grupo de personas, que "llegan desde distintos puntos del país, y suelen organizar en los campos locales carreras de galgos" y además de esto, "utilizan a los canes para cazar animales autóctonos de la zona y luego son abandonados".

Para explicar esta problemática, Crónica.com.ar dialogó con Manuel Anchorena (vecino del Cuartel 10 de dicho partido bonaerense), quien explicó la situación que están atravesando: "En 2017 se prohibió la carrera con galgos en zonas urbanas y todo lo que es prohibido, se sigue realizando desde la clandestinidad, y lamentablemente para nosotros, gran parte de estas personas que organizaban este deporte, como lo llaman ellos, usar a los perros para hacerlos correr, han trasladado todo ese negocio a las zonas rurales en general, porque es un problema general de la provincia de Buenos Aires y el país, porque en el sector agropecuario se está tomando mucha importancia, los tipos trasladan las carreras a lugares o PYMES donde uno trabaja o vive. Están involucrándonos a nosotros en un negocio en donde somos víctimas. Puntualmente en la zona nuestra, hay pueblos que han tomado ciertas medidas para poner un freno a todo esto, y en el partido de Chascomús hace más de 8 años que estamos con este problema".

A pesar de los detenidos, los ilícitos siguen ocurriendo.

Anchorena agregó que "en los últimos dos años con la pandemia se potenció y se viene realizando este tipo de carreras en la zona, con las redes sociales, estas personas publicitan la zona nuestra y traen gente de todo el país a realizar carreras, hacen carreras de yuntas, que van de a dos perros y el problema que tenemos, es que ademas de maltratar a los perros, que los traen de lugares en baúles de un auto. Si uno hace 100 kilometros con aire acondicionado y está muerto de calor en verano, imagínese un perro adentro de un baúl cinco horas de viaje".

Situación grave en los campos

Lo cierto, es que la denuncia no termina allí, ya que "hacen carreras con animales autóctonos de la zona y animales que están protegidos por fauna como el ñandú macho, que es el que cuida a los charitos, que son los pichones. Nos matan al ñandú y tenemos que terminar criando a los pichones porque si no se mueren, o como los ciervos, y dejan a los perros abandonados en la zona, que según ellos no sirven porque corren lento o porque son viejos. Tenemos un grupo de personas que se encarga de rescatar a estos perros, castrarlos por su propia cuenta porque el municipo no tiene castraciones gratuitas, o sea, la gente tiene que hacer colectas, rifas, pidiendo donaciones a vecinos para poder castrar animales o darlos ena dopcion".

Cruenta imagen de galgos y animales muertos.

El vecino agregó que "cuando uno denuncia toda esta gente, sufrimos amenazas, sufrimos hechos delictivos, tras haber hecho varias denuncias, hemos tenido que pedir ayuda a los medios para ver si se difunden las cosas que pasan por acá, y el intendente te diga que en un plazo de 10 dias van a empezar a solucionar estos problemas, que no es fácil porque una vez que se implanta la carrera/caceria en la zona, es difícil poder frenar todo de un dia para el otro".

Chascomús: triste final de los galgos

Siguiendo con la matanza de animales, Anchorena se explayó diciendo que "los galgos son obligados a matar a otros animales, porque el galgo que no mata a un animal, no sirve y queda abandonado en nuestros campos. Hay cazadores que andan con armas, uno los escucha y dice vamos y matamos un ciervo que tiene 5 años, porque cuando cuanto más grande es el ciervo, más grande son las guampas, y hay personas que les da satisfacción arrancarle la cabeza a un ciervo y colgarla en su casa, pero estas personas obligan a los perros a cazar cualquier tipo de animal. La mayoría de esta gente viene de causas penales, antecedentes, nos han tajeado silobolsas por denuncias que hemos hecho, le prendieron fuego el campo a vecinos, andan con armas. Los tipos vienen de todo el país y es lo que denunciamos despues de ocho años".

Los Intrusos usurpan los campos privados.

Cabe destacar, que entre la fauna muerta figuran el ñandú, ciervo blanco de Polonia, ciervo axis y ciervo gama, entre otras especies. Enojado por la muerte de tantos animales, el vecino argumentó con bronca "porque estas personas tiene que pasar por encima de nuestro derechos, meterse en los campos y matar a los animales que cuidamos, a esa fauna porque son responsabilidad nuestra, porque estos tipos no respetan la propiedad privada, se meten, matan y lucran con esto. Además de la apuesta y todo lo que realizan que es ilegal, porque hay leyes que lo prohíben, lo que venimos denunciando hace años, estamos pidiendo que se cumplan las leyes nada más, además de eso está el negocio de la carne, carreras de galgo, apuestas, amenzas, todo lo que es ilegal pasa en la zona nuestra y por eso, queremos difundirlo, no queremos que cambien la constitución, sino que se cumple la ley y estos tipos tengan los castigos que merecen".

Anchorena finalizó diciendo que "pedimos que el municipio deje de minimizar este problema que tenemos, ellos dicen que somos un grupo de paisanos, discriminándonos, que nos quejamos, y la realidad no es así, porque somos familias que vivimos aquí y trabajamos, cuidamos el medio ambiente, la fauna, pagamos impuestos, al municipio le debe importar porque nadie debe nada y tenga deudas con ellos. Pedimos que el municipio se acuerde de nosotros, si bien somos poco caudal de votos para ellos, somos ciudadanos".