La semana última se conoció que el popular cantante de cumbia Pablo Lescano (44) le dio su apellido a un joven de 21 años, llamado Brian, luego de que una prueba de ADN que se realizó de manera privada arrojara un resultado positivo y la Justicia hiciera lugar al reclamo de filiación.

El pibe, por su parte, brindó poco después una entrevista al programa televisivo Intrusos y dijo que siempre supo que el líder de Damas Gratis era su papá. Además, contó que tuvo contacto con el artista sólo hasta los "4 o 5 años", debido a que el vínculo luego se “cortó” por motivos que tienen que ver con la familia del intérprete.

El hijo reconocido de Pablo Lescano en la entrevista a Intrusos (Captura de pantalla).

“Teníamos buena relación, al menos parecía eso. Él me invitaba a la casa. Conocí a mi abuela. Tengo recuerdos de que mi tía me pasaba a buscar para ir a visitarlo a un centro de rehabilitación (de adicciones) en el que estaba en ese momento”, resaltó Brian.

En las últimas horas y en diálogo con el mismo programa, Romina Lescano, hermana del popular cantante, rechazó los dichos del joven de 21 años. “Yo jamás lo fui a buscar al nene, no conozco la casa”, retrucó.

La mujer, ex integrante de Damas Gratis, manifestó que "Brian no sabe la verdad y se merece una explicación”, al tiempo que responsabilizó a su entorno por sus declaraciones.

“Yo creo que Noemí (la mamá del joven de 21 años) no le dio el tratamiento que tenía que darle a la situación. Si nosotros hubiéramos sabido desde el minuto cero que Brian era su hijo, se le habría dado otro tratamiento a la situación”, expresó Lescano.

La mujer reconoció: "Jamás tuvieron una relación mi hermano y Brian”. Y luego lanzó una fuerte acusación: “A mí me parece que hay una estrategia de por medio: ellos quieren hacer creer que mi hermano tiene que ver con que Brian haya entrado en las adicciones”.

“En ese momento que ellos dicen que lo pasábamos a buscar, mi hermano estaba judicializado; yo le había puesto una protección de persona, con lo cual no se me puede haber pasado ninguna visita. Salía con acompañante terapéutico. Esos detalles no se te pueden escapar si hay un cuarto hijo”, finalizó al aludir a los hermanastros del pibe de 21años: Bianca, Tomás y Mara.

Cuándo comenzó el proceso de reconocimiento

De acuerdo a los datos que brindó la integrante de Intrusos Maite Peñoñori, el joven y Lescano iniciaron el proceso de reconocimiento de paternidad en noviembre último, pero como ya contaban con las pruebas necesarias, en febrero el cantante le dio su apellido al joven.

La periodista especuló con que Brian “no sólo no tuvo el cariño (del intérprete), sino que este vínculo tan conflictivo le habría generado algunos problemas de adicciones que lo llevaron a estar internado en rehabilitación”. Aunque especificó que el pibe en este momento “se encuentra bien”.

Peñoñori precisó luego que sólo hubo tres encuentros entre ambos a lo largo de estos años. “No es tanto Pablo (el responsable de la distancia); creen que es más la mujer de Pablo, que prefiere que no se acerque y que no entable un vínculo real. Él tenía, en algunos momentos, intención”, cerró la periodista.