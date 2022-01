A los numerosos cortes de energía que se producen en el AMBA producto del aumento en el consumo de energía por el intenso calor, hay que mencionar una situación muy llamativa por su contraste, que es la situación de los barrios Manuel Alberti y La Lonja. Dichos barrios del Municipio de Pilar sufrieron innumerables cortes que se dieron durante el mes de diciembre, interrupciones en el servicio de energía muy por encima del promedio de las zonas más afectadas del conurbano.



Ante esta situación, los barrios privados y sus usuarios particulares afectados por los cortes han presentado múltiples reclamos, sobre los que el ENRE todavía no se ha expedido. También podría sumarse la situación del barrio Villa Rosa, donde además se da la particularidad de que frente al barrio se encuentran instaladas allí dos plantas de generación sin funcionar, por distintas irregularidades, donde una de las empresas informó recientemente a Cammesa que en los próximos meses se desconectará del sistema interconectado nacional.



A la falta de energía y desperfectos del sistema, se le suma la imposibilidad de generación y funcionamiento.



Solo durante el mes de diciembre hubo más de 104 cortes de energía en los barrios de Del Viso, La Lonja, Manuel Alberti y Villa Rosa de Pilar.

Cabe destacar que si las centrales Matheu y APR Energy Limited estuviesen funcionando, se evitarían en gran parte los cortes de suministro que sufren los vecinos pero para que esto suceda, el Municipio de Pilar debería tomar una decisión al respecto; si avanza con la habilitación o bien de su rechazo, y ver en ese caso, junto con las autoridades correspondientes, la manera en que se seguirá cubriendo la energía faltante y que demandan los vecinos de Pilar, y los costos de su compensación. ¿Es responsabilidad única de la Secretaría de Energía?



Hoy la demanda por parte de la población se cubre con energía generada en otros sitios, lo que redunda en pérdidas eléctricas, de red, indisponibilidad de líneas, un incremento en el costo de transporte y generación (más subsidios), entre otras complicaciones. En definitiva, esta situación genera menor confiabilidad y más cortes de energía. Es más que claro que la situación no puede seguir así por mucho más tiempo.

Los cortes de energía en el AMBA fueron tan extremos como el calor de diciembre. El pico máximo de cortes se dio en la noche del 30 de diciembre, cuando se sobrepasaron los 90 mil usuarios sin servicio en el AMBA. Inclusive muchos ciudadanos despidieron el año sin luz, ya que el 31 de diciembre, había más de 40 mil usuarios de Edenor y Edesur sin suministro, según datos del ENRE, siendo Pilar una de las principales zonas afectadas del conurbano en cuanto a cantidad de cortes.



A este contexto que pareciera no tener una solución de fondo se suma que APR anunció recientemente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que ya no tiene intenciones de seguir operando y que desconectará sus centrales de Zappalorto, a partir de enero de 2022, y Matheu II, desde mayo del 2022.



La importancia de las centrales allí radica no sólo en cuanto a generación sino también porque contribuye sensiblemente a descargar la línea que va al sistema eléctrico nacional, que en general supera el 100% de su capacidad, con esa descarga de energía se evitarían muchos de los cortes que hoy se producen.



Situación judicial

Es sabido que sobre las centrales en Pilar pesan 17 meses de clausura. La justicia en el último año estableció un lapso para que las empresas generadoras, los organismos de control y el municipio puedan trabajar sobre un plan que permita mitigar desvíos acústicos de una de las plantas, lo que fue el motivo de la falta de habilitación hasta el momento.



Esta situación es agravante para la demanda de los pilarenses, ya que las plantas podrían evitar cortes de suministro eléctrico, hasta el momento solo se expidieron los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, resta el Municipio.