En 2012 Gustavo Corvalán conquistó al público y se convirtió en el primer ganador de La Voz Argentina. Su carrera venía viento en popa, pero la llegada del Covid-19 le dio un giro de 360° a su vida. El delivery lo salvo de la pobreza.

El programa de talento "La Voz" es un gran semillero de cantantes a nivel mundial. El concurso comenzó en los Países Bajos como "The Voice of Holland" en 2010, seguida de una versión estadounidense que debutó bajo el título de "The Voice" en abril de 2011. El éxito del formato fue tal que otros países también tuvieron su propia versión tanto para adultos como para niños.

En Argentina la primera temporada tuvo lugar durante 2012. El canal de las pelotas, TELEFE, compro el programa que fue conducido por Marley. El jurado estaba compuesto por Soledad Pastorutti, José Luis “El Puma” Rodríguez, Axel y el dúo Miranda. Hubo más de 500 audiciones, pero Gustavo Corvalán fue el favorito de todos.

The Voice es el formato televisivo más vendido de los últimos tiempos.

Gustavo "El Toro" Corvalán es oriundo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Su familia, de origen humilde, siempre le inculcó la importancia y el valor de trabajo. Si bien su gran sueño era ser cantante, debido a las faltas de oportunidades, decidió comenzar a desarrollar otra profesión. El joven se desempeñaba como oficial de la construcción y cantaba junto a un grupo tropical que se llamaba Luis Miguel y su Banda, pero eso era solo un hobby que le daba de vez en cuando una ganancia.

En cuanto a la vida personas, formo su familia mucho antes de comenzar con la fama. Junto a su esposa, Natalia Tifner, fueron padres a muy temprana edad. Agustín y Brisa, sus hijos, fueron el gran motor para comenzar a luchar por su sueño de cantar profesionalmente.

Su mujer e hijos lo acompañaron desde el primer día.

Con tan solo 23 años y con muchas cosas por perder, "El Toro", se presentó en la convocatoria del concurso televisivo " La Voz Argentina" que se emitió por Telefe. Pasó el casting previo y en la primera audición a ciegas interpretó la canción "Vuélveme a querer", de Cristian Castro, y su voz cautivó a los coaches que estaban de espaldas.

Aunque el hombre fue uno de los únicos artistas que logro que todos los jurados se dieran vuelta, La Sole fue quien convenció a Gustavo de unirse a su equipo. Tras cinco meses de mucho esfuerzo y aprendizaje, supero las cinco etapas del Reality Show conducido por Marley. El 2 de diciembre de 2012 Gustavo fue elegido como La Voz Argentina por mayoría del voto del público, dejando en segundo puesto a Mariano Poblete y en tercer lugar a Antonela Cirillo.

Corvalán ganó $50.000 y un contrato discográfico con Universal Music para grabar su primer disco. El impulso del programa también le permitió dar conciertos por todo el país. Luego, en julio del 2013 presentó su primer álbum, titulado "Siempre adelante". Además, acompañó a La Sole en su gira nacional.

Tras convertirse en ganador, siguió haciendo música, pero con el tiempo la fama se fue apagando lentamente. En 2015 se mudó a la ciudad de Córdoba, en donde integró bandas como “La Fiesta”, “Trulalá” y formó “Tupachi” con César Palavecino, ganador de la edición de 2005 de “Operación Triunfo”.

Si bien todo este camino profesional le permitió subsistir con la familia, la llegada de la pandemia generó un gran golpe en su economía. Los proyectos laborales quedaron suspendidos y tuvo que buscar un plan B. Por eso comenzó a hacer repartos como delivery. “Me afectó bastante cuando fueron las restricciones de horarios y después el cierre de lugares en Córdoba. Pero siempre seguí adelante reinventándome con otros emprendimientos, nunca bajé los brazos porque esto todavía no terminó”, comentó el cantante a sus fans.

El nuevo empleo duró unos meses, los cuales fueron muy difíciles para el ganador de la vos y su familia. Luego, decidió invertir en un emprendimiento con su mujer, Natalia. Por lo que se sabe, el trabajo empezó a dar sus frutos. Según reveló el artista a un medio cordobés, les empezó a ir bien. Aunque no pierde las esperanzas de reencontrarse con su gran pasión, la música.