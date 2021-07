Entre VideoMatch y ShowMatch, Marcelo Tinelli lleva tres décadas de entretenimiento al aire. Desde 1990 a la fecha trascendieron personajes mediáticos, algunos de ellos aprovecharon el despegue que les brindó el programa para continuar trabajando, como el humorista Juan "Cacho" Garay o el folklorista Juan Alfredo "el Chinito" González. Aunque otros prefirieron alejarse de las cámaras y cambiar de rumbo como Lionel "Boby goma" Campoy o Angeles Arbesú.

De la factoría VideoMatch uno de los nombres que resaltaba en los noventa era el de Carlos Carminatti, quien se desempeñó como chofer de Tinelli y era fanático de River Plate, aunque se mostraba como simpatizante de San Lorenzo, club del cual es hincha su jefe. También fue el secretario privado del conductor y empresario de la televisión argentina. Y uno de los personajes más entrañables de los que acompañaron al "Cabezón" en todos estos años de trayectoria.

Carlos Carminatti en VideoMatch 1998 (Captura de pantalla).

Carminatti comenzó a trabajar junto a Tinelli en 1991, desde ese entonces la relación de ambos fue creciendo y lo llevó a convertirse en uno de los hombres más leales del conductor. Además de ser su chofer, asistente, y secretario, se había vuelto su amigo.

El hombre leal de Tinelli lo consideraba como un "hermano mayor", pese a que "Carmi" era más grande que él. Según allegados, Marcelo tenía un trato considerado como su empleado, tanto así que llegaron a compartir comidas y partidos de fútbol.

.

Carmi, como le decían cariñosamente, fue uno de los personajes más destacados del piso y uno de los que menos entendía su función allí, pero siempre estaba. Marcelo le preguntaba por sus novias y le presentaba candidatas al aire. Era un hombre de pocas palabras que se prestaba al juego televisivo.

¿Cómo llegó Carlos Caminatti a VideoMatch?

En el libro VideoMatch & ShowMatch 20 años de historia, Carminatti dios testimonio de su llegada al programa: "Yo era una especie de seguridad de Marcelo: le miraba el equipaje, era cuidapúblico, le manejaba el auto. Después me convertí en algo así como su asistente. Hasta que empecé a salir en el programa".

Y además recordó que "Marcelo jodía con todos los que estaban en el piso, y cada tanto me tocaba a mí. Yo me paraba al lado del monitor y por ahí, ¡zas!, tiraba algo y mi cara ya estaba en cámara para millones de personas. Me jodía con las minas; yo me divertía".

.

Aunque todo era risas al aire, en una de las emisiones de 1999 se conoció que el chofer y asistente se había postulado a un cargo político.

"Hoy estaba mirando un programa de televisión y Carminatti va como candidato del peronismo", lanzó al aire Tinelli. "¿Candidato a qué vas?", le preguntó el conductor. Mientras tanto los humoristas no podían creer lo que estaban escuchando y le cantaron "Carmi lo hizo".

Carlos Carminatti tenía un ida y vuelta cómico con Marcelo Tinelli.

Carminatti había sido convocado para formar parte de la lista 33, de La Matanza, para ser candidato a diputado nacional por el peronismo. Aunque el estudio estaba inundado de risas, la propuesta era seria.

Sin embargo, por azares del destino Carminatti falleció en agosto de 2012. En ese entonces estaba casado y era padre. Estuvo hasta las últimas grabaciones del Bailando por un Sueño. Un familiar lo había encontrado muerto en su casa. La causa de su deceso fue por diabetes.

"Hasta la semana pasada estuvo con nosotros y va a seguir estando desde otro lugar. Carmi te amo con toda mi alma, gracias por todo el cariño, por todo el amor que me diste a mí y a todos los que estábamos acá. Si hubiera dicho esto antes no habría podido seguir haciendo el programa. Te vamos a llevar siempre en nuestro corazón. Gracias Carmi", fueron las palabras que pronunció Marcelo Tinelli al aire, quebrándose al final.

.

En la celebración por los 30 años de ShowMatch el nombre de Carlos Carminatti formó parte del homenaje de las personas que fallecieron y formaron parte del programa en estas tres décadas.