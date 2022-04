Una verdadera conmoción se generó en el ambiente artístico tras las declaraciones de quien fuera el ex CEO de Magenta Discos, la productora discográfica patrocinante del cantante cuartetero Rodrigo Bueno. Pablo Ceccarelli, no solo se refirió a la dudosa muerte del artista, sino que hizo referencia a que el Potro no habría sido quien grabó uno de sus grandes éxitos.

Muchos artistas han hecho canciones dedicadas especialmente a Diego Armando Maradona: Maradó, de Los Piojos; Maradona, de Andrés Calamaro; Maradona blues, de Charly García; La vida tómbola, de Manu Chao, y la lista sigue.

Pero hay una, especialmente, que el Diego caratuló como la mejor canción que le hicieron: es La Mano de Dios, del ‘Potro’ Rodrigo Bueno, un éxito que el mismo músico interpretó para el cumpleaños del 10 allá por el año 2000, en Cuba.

.

Para la sorpresa general, Ceccarelli aseguró que la versión de estudio de La Mano de Dios no fue interpretada por Rodrigo, sino que fue grabada post mortem por un imitador. Pero nadie se lo contó, sino que el ex CEO de Magenta tiene una prueba irrefutable para él mismo: estuvo en ese preciso momento, según contó en una entrevista televisiva con LAM.

“El tema más famoso, que fue ‘La mano de Dios’, jamás fue grabado por Rodrigo. Él cantó solamente el que se puede ver en televisión y el que le canta al mismo Diego en un cumpleaños. Pero no interpretó la obra publicada en el disco, porque ya estaba muerto. Fue un imitador y yo estaba presente”, aseguró.

En tal sentido, Ceccarelli explicó que era una práctica habitual de las discográficas: “En la época de los compilados, cuando no se tenían los derechos fonográficos de todos los artistas, lo que se hacía era contratar a imitadores y se convencía a la gente de que se trataba de los verdaderos artistas. Hay una brecha legal que lo permite”, señaló.

Rodrigo Bueno habría sido asesinado

Veintidós años ya transcurrieron desde aquella fatídica noche del 24 de junio de 2000, cuando producto de un supuesto accidente vial, el cordobés perdió la vida a los 27 años de edad: “Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años: No tengo ninguna duda de que lo asesinaron”, advirtió Ceccarelli en el mismo programa. Su versión de los hechos involucran a los dueños de Magenta Discos, los hermanos Kirovsky, quienes tendrían un conflicto con José Luis “Pepe” Gozalo, el representante del cantante.

¿Cuál era el problema? Rodrigo ya no quería grabar discos y planeaba ponerle fin a su trayectoria: “Me cansé de escucharlo y verlo llorar en mi falda diciéndome ‘que paren, que no me contraten 11 shows si yo puedo hacer 5 y cobrarlos más”, reveló su última pareja, Alejandra Romero.

Según contó Ceccarelli, Rodrigo ganaba “el 1% del 80% de los discos vendidos”, bajo un contrato con Magenta que también lo obligaba a ceder la propiedad intelectual, los derechos marcarios, de imagen y el merchandising “que a futuro iba a significar el mayor ingreso de la marca ‘El Potro Rodrigo’”.

.

Intimidado por el poder de la discográfica, el ex CEO habría decidido callar. Pero hoy, a más de dos décadas de aquella noche, asegura: “No tengo dudas de que fue asesinado”, y añadió, con respecto a los responsables: “Fácticamente, no lo puedo saber, lo que sí te puedo decir es que los hermanos Kirovsky están involucrados”.

Más allá de haber expuesto sus conjeturas, como una persona del círculo próximo del Potro, Ceccarelli expuso: “Una de las pruebas más consistentes que tengo yo es un mail del Comisario de Berazategui, que me lo envía a las 3:35 de la mañana, confirmando la patente. Me envía el email por equivocación, cuando iba dirigido a Jorge Kirovsky”, cerró.