En las últimas horas, los resultados oficiales de un estudio pericial realizado a Magalí Gil y Eugenia Laprovittola, determinaron que ambas jóvenes no son hijas de Diego Armando Maradona. De este modo, los únicos herederos del astro argentino, reconocidos ante la Justicia, son: Dalma, Diego Jr, Giannina, Jana y Diego Fernando.

“Los resultados excluyen a Diego Armando Maradona como padre posible de Magali Alejandra Gil. Ante el resultado de exclusión de paternidad obtenido en el cotejo, se realiza nuevamente la extracción de ADN a partir de las muestras de referencia con el fin de corroborar los resultados obtenidos”, afirma el primer informe sobre una de las supuestas hijas del fallecido jugador de fútbol.

En el otro documento oficial, se destacó que “se observaron doce (12) incompatibilidades entre el perfil genético de Diego Armando Maradona (fallecido) y el correspondiente a Eugenia Mailen Laprovittola, de acuerdo a lo que se espera para un vínculo padre/hija”. De este modo, las pericias oficiales descartaron que la joven platense sea hija del "10".

Eugenia Laprovittola y Magalí Gil no son hijas de Diego Maradona.

Las muestras de ADN se extrajeron a Laprovittola y Gil el pasado 16 de diciembre con el fin de determinar la posible compatibilidad con Maradona. Todo surgió a partir de las dudas que tenían las jóvenes sobre la historia que les habían contado a lo largo de sus vidas.

Es por eso que las mujeres comenzaron una larga lucha para conocer cuál es su verdadera identidad, algo que es sumamente importante para ambas. Incluso el propio Diego Maradona estuvo de acuerdo en su momento en seguir adelante con este proceso.

.

Lamentablemente, Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 y esto no se pudo llevar adelante. Sin embargo, Verónica Ojeda aportó material de Dieguito Fernando para que esto no se frene y las chicas puedan saber si el `Pelusa` era o no su padre. Algo que finalmente se confirmó que ambas pruebas de ADN son negativas.

Por último, luego de conocerse los resultados, Laprovittola hizo un fuerte descargo en su cuenta personal de Instagram. La joven compartió la siguiente frase: “A veces la gente sabe poco, pero habla mucho. Algunos medios de comunicación ni te cuento. La desinformación es muy peligrosa”, expresó.